Wiener Börse (Mittag) - Iran-Sorgen bremsen ATX aus

Der ATX hat sich am Freitag sehr träge präsentiert. Angesichts der Unsicherheit im Nahen Osten wagten sich die Anleger nicht aus der Deckung. Besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone gaben nur geringe Unterstützung.

Gegen Mittag stand der Leitindex praktisch unbewegt auf 5.789 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich für den ATX aber ein starkes Plus von rund drei Prozent an. Für den ATX Prime ging es um 0,05 Prozent auf 2.876 Zähler hinab. Eine etwas positivere Tendenz war an den europäischen Börsen zu erkennen.

Weiterhin steht der Konflikt zwischen dem Iran und den USA im Blick der Märkte. Angesichts einer möglichen militärischen Eskalation drohte der Iran für den Fall eines Angriffs mit "entschlossenen und angemessenen" Gegenmaßnahmen. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump eine Frist für ein Abkommen mit dem Iran genannt und 10 bis 15 Tage als ausreichend bewertet. Das sei "so ziemlich das Maximum". Zugleich drohte er: "Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich."

In den USA steht am Nachmittag zudem die erste Schätzung des BIP-Wachstums im vierten Quartal 2025 an. Zudem werden Angaben zu den privaten Einkommen und Ausgaben veröffentlicht.

Mit Blick auf die Einzelwerte folgten heimische Titel weitgehend den gesamteuropäischen Branchentrends. Gewinne verzeichneten etwa Immobilienwerte und Aktien von Versicherern, während Öltitel das Nachsehen hatten. CPI Europe und CA Immo gewannen bis zu 1,4 Prozent. UNIQA und VIG stiegen um bis zu 1,1 Prozent. OMV und SBO gaben hingegen um bis zu 0,8 Prozent nach.

Abseits des Leitindex stiegen FACC um 5,1 Prozent auf 12,00 Euro und waren damit klarer Spitzenwert im prime market. Die Privatbank Oddo BHF hatte die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" angehoben und das Kursziel von 10,0 auf 15,5 Euro erhöht.

