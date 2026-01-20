ATX

5 348,23
-93,34
-1,72 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
20.01.2026 12:26:00

Wiener Börse (Mittag) - Leitindex ATX verliert zwei Prozent

Die Wiener Börse hat sich bis Mittag sehr schwach entwickelt. Der heimische Leitindex ATX gab 2,0 Prozent auf 5.331 Punkte ab. Der ATX Prime verlor 2,1 Prozent auf 2.645 Einheiten. Damit reihte sich die Wiener Börse in den europäischen Trend ein. Alle wichtigen europäischen Börsen fanden sich klar im Minus. Die negativen Impulse kommen laut Experten vor allem von der anderen Seite des Atlantiks.

Denn, weiterhin dominiert der Streit um Grönland das Geschehen an den Finanzmärkten. US-Präsident Donald Trump wiederholte seine Zolldrohungen. Die Verschärfung der transatlantischen Spannungen und die neue Zollunsicherheit nagten an der europäischen Anlagestory, schrieb Beata Manthey, Aktienmarktstrategin der Citigroup. Es liege nun ein Schatten über der erwarteten Gewinnbelebung europäischer Konzerne. Die europäischen Aktiennotierungen stehen angesichts einer erhöhten Risikoaversion unter Druck, erklären wiederum die Experten der Helaba.

Bei den Einzelwerten rückten am heimischen Markt der Flughafen Wien und Kapsch TrafficCom in den Fokus. Der Flughafen Wien hat bekanntgegeben, mit einem Passagierrückgang zu rechnen. Nach dem Rekord 2025 mit 32,6 Millionen Fluggästen prognostiziert der Vorstand für 2026 nur noch rund 30 Millionen, wie die Betreibergesellschaft mitteilte. Der Gewinn wird wie 2025 bei 210 Mio. Euro erwartet. Die Flughafenpapiere gaben daraufhin 0,4 Prozent nach.

Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom wiederum konnte von einem neuen Auftrag in Griechenland berichten. Die Anleger konnten damit nicht beeindruckt werden. Kapsch TrafficCom verloren bis jetzt 2,0 Prozent.

Außerdem haben Analysten der Berenberg Bank für den heimischen Caterer Do&Co sowohl ihre Kaufempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 250 Euro bestätigt. Die Do&Co-Papiere fanden sich aber wie fast alle Aktien im ATX Prime-Segment im Minus und gaben 1,7 Prozent nach. Einzig der Immobilienentwickler UBM konnte sich mit einem Zuwachs von 1,0 Prozent behaupten.

International schwächelt auch der Ölsektor. Das spiegelte sich auch im ATX Prime-Schwergewicht OMV. Die Aktien des heimischen Ölkonzerns verloren 1,7 Prozent.

Die größten Verluste verzeichneten RHI Magnesita, Strabag und AT&S mit minus 4,2 Prozent, minus 3,8 Prozent bzw. 3,7 Prozent.

Auch die schwer gewichteten Bankenwerte konnten keine positiven Impulse bringen. Raiffeisen Bank International (RBI), BAWAG und Erste Group fanden sich mit 1,7 Prozent, 1,6 Prozent bzw. 1,3 Prozent im tiefroten Bereich.

moe/ste

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 348,23 -1,72%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX geben kräftig nach -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen