Wiener Börse (Mittag) - Schwache Indexschwergewichte belasten ATX

Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag mit klaren Abgaben notiert. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 12 Uhr ein Prozent auf 3.167,86 Punkte. Der breitere ATX Prime stand 1,04 Prozent tiefer bei 1.590,13 Zählern.

Börsianer sprachen mit Blick auf das verhaltene europäische Umfeld von einer Fortsetzung der Konsolidierung, nachdem die Aktienmärkte in der Vorwoche eine Erholungsrally bestritten hatten. Signale der US-Notenbank Fed und Konjunkturdaten hatten Spekulationen über ein Ende der Leitzinsanhebungen aufkommen lassen. Für einen weiteren Aufwärtsschub würden nun die Impulse fehlen, so der Tenor der Marktbeobachter. Belastend hinzukamen schwache Asien-Vorgaben, nachdem Konjunkturdaten aus China enttäuscht hatten.

Konjunkturdaten lieferten am Vormittag keine klaren Impulse. Erzeugerpreisdaten aus der Eurozone blieben im Rahmen der Erwartungen. In der Früh hatten bereits Daten zur deutschen Industrieproduktion negativ überrascht, während ähnliche Zahlen aus Spanien über den Prognosen lagen.

Bei den heimischen Einzelwerten standen am Dienstag Mayr-Melnhof Karton (MM) mit Quartalszahlen im Fokus. Der Verpackungshersteller musste in den ersten neun Monaten 2023 zwar einen Ergebniseinbruch gegenüber dem Vorjahr hinnehmen, die Zahlen seien dennoch etwas besser ausgefallen als erwartet, so die Erste Group-Analysten in einer ersten Reaktion. Nach anfänglichen Kursverlusten notierten die MM-Papiere zuletzt um 0,2 Prozent höher.

OMV-Anteile kamen um 3,5 Prozent zurück, nachdem sie am Vortag um fast fünf Prozent angezogen hatten. Die Ölaktien hatten Antrieb von der Meldung über einen baldigen Abschluss der Verhandlungen rund um den Zusammenschluss der OMV-Tochter Borealis und dem ADNOC/Borealis-Joint-Venture Borouge erhalten.

Zur ATX-Schwäche trugen jedoch einige weitere Schwergewichte bei. Aktien des Verbunds und von Andritz büßten bis zu 2,3 Prozent ein. Die Anteilscheine der Erste Group ermäßigten sich um 0,7 Prozent. Einen positiven Ausreißer stellten die BAWAG-Titel mit plus 0,7 Prozent dar.

spa/ste

ISIN AT0000999982