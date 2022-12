Wiener Börse (Mittag) - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht, ATX +0,1%

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiter behauptet gezeigt. Der ATX hielt gegen 12 Uhr mit einem knappen Plus von 0,08 Prozent bei 3.215,21 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime lag praktisch unverändert zum Vortag bei 1.607,56 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es am Vormittag kaum Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung abwarten.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenschluss nicht, auch die meisten Einzelaktien zeigten sich daher zu Mittag kaum bewegt. Stark gesucht waren Andritz und lagen mit einem Plus von 3,1 Prozent an der Spitze im prime market. Wienerberger legten bei gutem Volumen 0,9 Prozent zu. Die größten Verlierer waren Marinomed mit einem Minus von 2,8 Prozent. Größere Abgabe gab es in DO&CO, die Aktien des Caterers verloren 1,1 Prozent.

Strabag zeigten sich nach einer Kurszielerhöhung kaum bewegt mit einem Plus von 0,25 Prozent und 39,40 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie des Baukonzerns von 49,8 auf 52,5 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung "buy" bestätigt. Der Erste-Analyst Michael Marschallinger sieht für das Kerngeschäft der Strabag weiter einen positiven Geschäftsausblick.

Mit Spannung erwartet wird jetzt der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für November. Die US-Notenbank beachtet bei ihren Entscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht erhoffen Anleger daher auch Hinweise auf den weiteren Zinskurs.

Nach der jüngsten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell wird an den Finanzmärkten nur mehr ein vergleichsweise moderater Zinsschritt von 50 Basispunkten im Dezember erwartet. Der Arbeitsmarktbericht dürfte diese Erwartung nach Einschätzung der UniCredit-Analysten bekräftigen.

Die Daten müssten stark von den Konsenserwartungen abweichen, damit die Anleger ihre Meinung ändern, schreiben die Analysten. Auch die Analysten der Helaba sehen angesichts einiger schon veröffentlichter Indikatoren vom Arbeitsmarkt für den monatlichen Arbeitsmarktbericht kaum Potenzial für positive Überraschungen. Die Zinserhöhungsängste dürften damit insgesamt gedämpft bleiben, so die Experten.

