Wiener Börse nach Iran-Waffenruhe sehr fest, ATX plus 3,78 %

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg den Handel sehr fest aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gewann kurz nach dem Sitzungsauftakt satte 3,78 Prozent auf 5.649 Einheiten.

Wichtig für die Aktienmärkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormuz nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Ölpreise rutschten daraufhin deutlich ab. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Gas. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

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