Wiener Börse (Nachmittag) - ATX 0,4 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Handelsverlauf leicht ins Plus gedreht. Der ATX hielt gegen 14.40 Uhr mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 4.012,84 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,41 auf Prozent auf 2.009,64 Zähler. An anderen Börsen in Europa ging es nach anfänglichen Verlusten etwas deutlicher nach oben.

Noch im Frühhandel hatten die Ängste vor Inflation und damit auch gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken die Märkte belastet. Vor allem die Erwartung von mehreren Zinsschritten der US-Notenbank lastet derzeit auf den Börsen. Im Tagesverlauf drehte die Stimmung allerdings leicht ins Positive. Auch in den USA werden nach gut aufgenommenen Unternehmensergebnissen kleine Gewinne zum Börsenstart erwartet.

Gut gesucht waren in Wien weiter die Ölwerte. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann fanden sich mit einem Plus von 5,06 Prozent an der Spitze im prime market. OMV stiegen bei gutem Volumen um 2,30 Prozent. Auch die Rohölpreise konnten ihre Rally zuletzt fortsetzen. Der Preis für die Referenzölsorte Brent stieg in der Nacht auf gut 89 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 2014. Schoeller-Bleckmann hatte zudem am Vortag die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet.

Bei höheren Umsätzen fest zeigten sich auch Wienerberger-Aktien und stiegen um 1,88 Prozent. Unter den weiteren Gewinnern fanden sich Flughafen Wien mit einem Plus von 2,15 Prozent. Bei höherem Volumen schwach zeigten sich Verbund mit einem Minus von 1,24 Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren Frequentis mit einem Abschlag von 3,10 Prozent.

mik/ste

ISIN AT0000999982