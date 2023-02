Wiener Börse (Nachmittag) - ATX 1,3 % im Plus, voestalpine gesucht

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag weiter fest gezeigt. Der ATX hielt gegen 14.35 Uhr mit einem Aufschlag von 1,31 Prozent bei 3.479,90 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,13 Prozent auf 1.745,37 Zähler. Auch andere Börsen in Europa lagen knapp nach der Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktdaten weiter im Plus.

Die gemeldete Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist überraschend deutlich auf 196.000 gestiegen und lag damit über dem Schnitt der Prognosen von 160.000. Schlechte US-Arbeitsmarktdaten werden an den Börsen derzeit ambivalent aufgenommen, denn sie machen es auch wahrscheinlicher, dass die US-Notenbank mit Rücksicht auf die Konjunktur das Ausmaß ihrer Zinserhöhungen drosselt.

Stark gesucht waren an der Wiener Börse am Nachmittag weiter voestalpine-Aktien und legten 3,88 Prozent auf 32,68 Euro zu. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Stahlkonzerns in Reaktion auf die am Mittwoch vorgelegten Zahlen von 33 auf 42 Euro erhöht und empfehlen sie weiter mit "buy".

Die von der voestalpine gemeldeten Ergebnisanstiege im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 haben die Erwartungen den Analysten zufolge übertroffen. Die Experten sehen jetzt weiteres Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs, aber auch die Gewinnprognosen.

Gute Nachfrage gab es auch in den Ölwerten. Aktien des Ölkonzerns OMV stiegen bei höherem Volumen um 3,4 Prozent. Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 1,6 Prozent. Fest zeigten sich auch Aktien der Erste Group und legten bei guten Umsätzen 1,9 Prozent zu. Größere Abgaben gab es hingegen in Verbund. Die Titel des Stromkonzerns verloren am Nachmittag 3,3 Prozent.

