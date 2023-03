Wiener Börse (Nachmittag) - ATX 4 % im Minus, Banken unter Druck

Die Wiener Börse ist am Montag vor dem Hintergrund der Turbulenzen um die Silicon Valley Bank (SVB) mit starken Verlusten in die Woche gestartet. Der ATX notierte knapp vor 15 Uhr mit einem Minus von 4,02 Prozent bei 3.307,28 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 4,58 Prozent auf 1.655,98 Punkte.

Zeitweise war der ATX am Vormittag sogar um bis knapp über 5 Prozent eingebrochen. Belastet wurde der ATX vor allem von den Verlusten der schwer im Index gewichteten Bankaktien. Auch an anderen Börsen in Europa litten Bankwerte unter den Sorgen um den US-Finanzsektor und zogen die Indizes nach unten. Der deutsche DAX verlor am Nachmittag rund 3,4 Prozent, der Euro-Stoxx-50 gab um 3,6 Prozent nach.

Tiefrot zeigten sich zu Mittag in Wien weiter die Bankwerte. So waren BAWAG-Aktien mit einem Minus von 9,7 Prozent das klare Schlusslicht im prime market. Erste Group büßte 6,2 Prozent ein, Titel der Raiffeisen Bank International verloren 5,8 Prozent.

Auch an anderen Börsen erlitten Bankaktien schwere Verluste. So fanden sich im Euro-Stoxx-50 die Titel der UniCredit (minus 8,9 Prozent) und der Banco Santander (minus 7,5 Prozent) ganz unten im Index. Die größten DAX-Verlierer waren Deutsche Bank (minus 5,6 Prozent) und Commerzbank (minus 13,4 Prozent).

Hintergrund der Verluste sind weiter die Entwicklungen rund um die in Schieflage geratene Silicon Valley Bank. Die US-Aufsichtsbehörden hatten zwar wegen Turbulenzen in Teilen des US-Bankensektors eingegriffen, doch die Unsicherheit bleibt.

So war vor dem Wochenende die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte SVB nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Am Wochenende hatten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Einlagen bei der SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die Regeln für US-Banken sollen nun dem US-Präsident Joe Biden zufolge verschärft werden.

Der Optimismus am Markt über die Sicherung der Kundeneinlagen bei der kollabierten Bank halte sich in Grenzen, schrieb der Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets am Montag. Andere Analysten schrieben am Montag gar über Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008.

Der SVB-Bankrott ist aus Sicht von österreichischen Finanzmarktexperten aber nicht mit jener Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers, die 2008 die weltweite Finanzkrise ausgelöst hat, vergleichbar. "Die SVB ist eine Spezialinstitut, das sich primär dem Wagniskapital verschrieben hat", sagte der Finanzexperte Peter Brezinschek am Montag zur APA. Auch Wifo-Fachmann Thomas Url sieht darin ein "lokales, sektorspezifisches Ereignis".

Die Analysten des Brokers IG sehen in der SVB das erste Opfer der rasanten Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation. "Die straffen Zinserhöhungen der Fed (US-Notenbank, Anm.) haben offenbar zu Stress in den US-Bankbilanzen geführt", schreiben auch die Commerzbank-Analysten. "Nach den Nahtod-Erfahrungen im Jahr 2008 haben die weltweiten Notenbanken aber gelernt und Vorkehrungen getroffen. Auch Finanzministerin Janet Yellen beruhigt die Märkte, dass das Bankensystem sicher sei", so der IG-Analyst Christian Henke.

Eine weitere starke Zinserhöhung bei der nächsten US-Notenbanksitzung dürfte damit vorerst vom Tisch sein, so Henke. Für die Analysten der Commerzbank ist es angesichts der jüngsten Entwicklungen ebenfalls fraglich, ob die Fed in der kommenden Woche die Zinsen erneut um 50 Basispunkte erhöhen wird.

Auch abseits der Bankwerte gab es in Wien bei einigen Aktien starke Kursverluste. So büßten die Aktien des Ölfeldzulieferers Schoeller-Bleckmann 6,9 Prozent ein, Titel des Ölkonzerns OMV verloren 5,0 Prozent. Verluste von zwischen 5 und 6 Prozent gab es auch für Palfinger, Wienerberger und Lenzing. Die beiden einzigen Gewinner im prime market waren S Immo (plus 1,0 Prozent) und Strabag (plus 0,3 Prozent).

mik/sto

ISIN AT0000999982