Wiener Börse (Nachmittag) - ATX am Nachmittag stabil mit plus 0,8 %

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen am Nachmittag kaum mehr bewegt. Der ATX lag gegen 14.45 Uhr mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 3.287,93 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,41 Prozent auf 1.646,02 Zähler. Andere Börsen in Europa fielen nach Gewinnen im Verlauf wieder auf die Vortagesstände zurück. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die am Abend anstehenden Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed abwarten, hieß es.

Für Bewegung sorgten in Wien aber einzelne Unternehmensnachrichten. So stiegen die Aktien des Verbund nach der Ankündigung einer Sonderdividende um 6,4 Prozent und waren damit die größten Gewinner im prime market. Die Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. Euro soll 2022 ausgeschüttet werden. Der Vorstand habe beschlossen, der Hauptversammlung 2023 einen entsprechenden Vorschlag zu machen, teilte das Unternehmen mit.

CA Immo stiegen um 2,4 Prozent und waren damit die zweitgrößten Gewinner im prime market. Der Immobilienkonzern hatte am Vorabend eine Verdreifachung des Nettogewinns auf 136,9 Mio. Euro gemeldet. Die Ertragskenngröße "FFO I" gab hingegen um knapp 7 Prozent auf 29,2 Mio. nach.

Schlecht wurden die von UBM gemeldeten Quartalszahlen aufgenommen. Die UBM-Aktie verlor am Nachmittag 2,5 Prozent. Der Immobilienentwickler hat im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn-und Umsatzrückgang verbucht. Die Analysten der Erste Group schreiben in einem ersten Kommentar von einem unspektakulären Quartal. Unterm Strich hat der UBM-Gewinn dabei die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen.

Die Aktien der EVN zeigten sich nach der Zahlenvorlage des Stromversorgers wenig verändert mit einem Plus von 0,2 Prozent. Die EVN hat für das erste Halbjahr seines Geschäftsjahres 2021/22 einen Gewinnrückgang gemeldet.

Auch die Aktien der Immofinanz reagierten nicht merklich auf die gemeldeten Zahlen und notierten unverändert zum Vortag. Die Immofinanz hat im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis etwas mehr Mieterlöse erzielt und die Ertragskennzahl FFO 1 gehalten. Der Nettogewinn sank deutlich, allerdings auch auf Grund einer Aufwertung des Anteils an der s Immo im Vergleichsquartal.

Deutlicher unter Druck kamen am Nachmittag Aktien der RBI und verloren 4,4 Prozent. Größere Abgaben gab es auch in der Semperit Holding (minus 3,7 Prozent).

Die am Nachmittag gemeldeten Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA hatten einen geringeren Anstieg als erwartet gezeigt. Mit Spannung erwartet wird jetzt die am Abend angesetzte Veröffentlichung der Protokolle der US-Zentralbank Fed zur jüngsten Zinssitzung. Analysten erhoffen davon Hinweise auf die künftigen geldpolitischen Schritte der Fed.

"Das heutige Sitzungsprotokoll könnte weitere Aufschlüsse darüber geben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das FOMC das Tempo der Zinserhöhungen ab September - entweder schneller oder langsamer - ändern kann", schreiben die Analysten der UniCredit. Das Protokoll könnte laut den Analysten auch Hinweise darauf geben, wie der Ausschuss zu der Frage steht, ob die Zinssätze in den restriktiven Bereich gehen müssen, um die Inflation auf das Ziel von zwei Prozent zu senken.

