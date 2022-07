Wiener Börse (Nachmittag) - ATX am Nachmittag weiter im Minus

Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter im Minus tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.50 Uhr mit einem Abschlag von 0,68 Prozent auf 2.849,17 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,69 Prozent auf 1.441,78 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es angesichts der kursierenden Konjunkturängste weiter nach unten.

Hohe Inflationsraten, die Erwartung gegensteuernder Zinssenkungen, die Gas-Krise und neue Lockdowns in China schüren derzeit Sorgen um die Konjunktur. Untermauert wurde dieses Bild am Vormittag von einem überraschend schwach ausgefallenen deutschen ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Der Euro ist vor diesem Hintergrund zeitweise erstmals seit zwei Jahrzehnten unter die Parität von 1,0000 Dollar gefallen.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten lagen am Dienstag nicht vor. Die meisten Aktien im Wiener prime market zeigten sich im Nachmittagshandel wenig bewegt. Größere Abgaben gab es in den Aktien der Zumtobel (minus 4,1 Prozent) und der Raiffeisen Bank International (minus 2,4 Prozent). Die größten Gewinner im prime market waren Rosenbauer mit einem Plus von 5,6 Prozent. Bei höherem Volumen gesucht waren Andritz mit einem Plus von 1,70 Prozent.

Im weiteren Wochenverlauf werden die am Mittwoch in den USA anstehenden Inflationsdaten mit Spannung erwartet. Viele Anleger dürften zudem den Auftakt der US-Ergebnisberichtssaison abwarten. Am Donnerstag legen die Banken JPMorgan und Morgan Stanley ihre Quartalszahlen vor.

