ATX

5 831,05
23,61
0,41 %
23.02.2026 14:42:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX auf neuem Rekordhoch

Der Wiener Aktienmarkt hat am Montagnachmittag fester tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.30 Uhr bei einem Plus von 0,51 Prozent bei der neuen Rekordhöhe von 5.837,17 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,42 Prozent auf 2.898,06 Zähler. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich indes im Minus.

Weiterhin drehen sich internationale Nachrichten um die US-Zölle. Nach dem Zollurteil in den USA durch den Supreme Court und neuen Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump will die Europäische Union einem Medienbericht zufolge die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA aussetzen. Die EU wolle zunächst mehr Details von den USA zu deren neuem Zollprogramm bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Montag.

Das Europaparlament wird die Arbeit an der Umsetzung der zuvor geschlossenen Handelsvereinbarung mit Washington pausieren. Die Abgeordneten einer breiten Mehrheit der Fraktionen sprachen sich vor einer Sitzung am Montag für einen solchen Schritt aus. Das Parlament stimmt damit vorerst nicht über eine Abschaffung der EU-Zölle auf US-Industrieprodukte ab.

Bei den Konjunkturdaten machte in dieser Woche der Ifo-Geschäftsklimaindex für Februar den Anfang. Demnach verbesserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Februar stärker als erwartet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 1,0 Punkte auf 88,6 Punkten, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet. Die Unternehmen haben sich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften gezeigt. Auch die Erwartungen verbesserten sich. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

"Wir sehen immer deutlichere Anzeichen, dass die Konjunktur ordentlich Schwung aufnimmt. Wir bleiben bei unserer Prognose, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stärker wachsen dürfte als allgemein erwartet wird", kommentierte zudem Deutschland-Chefvolkswirt Robin Winkler von Deutsche Bank Research.

Unternehmensseitig war es zum Wochenbeginn hingegen ruhig. Der heimische Leitindex wurde von AT&S gestützt. Die Werte des steirischen Halbleiterherstellers legten um 5,83 Prozent zu. Ähnlich stark verbesserten sich die Titel von FACC. Die Aktien des Luftfahrtzulieferers stiegen erneut um knapp mehr als fünf Prozent. FACC war schon am Freitag um 6,48 Prozent nach oben geklettert.

Am unteren ATX-Ende standen CPI Europe und Andritz mit knapp mehr als einem Prozent im Minus. Im prime market verloren Mayr-Melnhof Karton 5,78 Prozent. Der Flughafen Wien fiel um 1,45 Prozent.

rst/ste

ISIN AT0000999982

Es ist ein Fehler aufgetreten!

