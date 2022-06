Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Kursgewinne aus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag sehr fest gezeigt. Nach einem volatilen Handelsstart, bei dem der heimische Leitindex ATX einige Male die Vorzeichen wechselte, startete er eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung und und legte bis 14.30 Uhr um 2,36 Prozent auf 3.085,35 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 2,22 Prozent auf 1.559,71 Zähler.

Mit seinen kräftigen Verlaufsgewinnen konnte sich der heimische Markt etwas von den jüngsten Abschlägen erholen. Am Donnerstag war es in Wien abwärts gegangen - eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und ganz überraschend auch der Schweiz hatte an den Börsen weltweit für trübe Marktstimmung gesorgt.

Für unerwartete Kursbewegungen könnte zum Wochenausklang auch der heutige große Verfallstag sorgen, an dem an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen. Der ATX-Verfall zu Mittag brachte einen kurzfristigen leichten Gewinnrückgang, danach baute der ATX die Kursgewinne aber noch einmal deutlich aus. Zum Handelsschluss könnte es dann bei einzelnen Aktien im Zuge des Verfalls noch zu größeren Ausschlägen kommen.

Datenseitig standen Inflationszahlen im Fokus. Die Teuerung in Österreich hat sich weiter beschleunigt, wurde heute bekannt. Im Mai lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei 7,7 Prozent. In der Eurozone stieg die Teuerung auf ein Rekordniveau. Die Verbraucherpreise kletterten im Mai durchschnittlich um 8,1 Prozent binnen Jahresfrist. Im weiteren Verlauf steht in den USA noch die Industrieproduktion im Kalender, die laut den Experten der Helaba im Mai moderat zugelegt haben dürfte.

Meldungsseitig und auch von Analystenseite blieb es in Wien weiterhin sehr ruhig. Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankwerte stark gesucht. Raiffeisen Bank International kletterten bisher um rund zwei Prozent nach oben, bei Erste Group ging es um 3,5 Prozent nach oben und BAWAG verbuchten einen Kursgewinn von 3,9 Prozent.

Auch bei den Ölwerten ging es deutlich bergauf. Schoeller-Bleckmann zogen um 4,3 Prozent an. Die Papiere der OMV, die am Vormittag noch nachgegeben hatten, drehten ins Plus und gewannen bisher starke 3,2 Prozent. Die OMV-Raffinerie Schwechat läuft nach einem schweren Unfall derzeit nur mit einem Fünftel ihrer Kapazität, das hatte die Papiere zuletzt etwas unter Druck gebracht.

Schwächer zeigten sich Aktien mit Bezug zur Luftfahrtbranche. Die Aktien der auf Flugkommunikation spezialisierten Frequentis büßten rund ein Prozent ein, jene des Flugzeugteilebauers FACC gaben 0,7 Prozent nach und Flughafen Wien-Titel verloren 0,2 Prozent. Airline-Caterer Do&Co zeigten sich zunächst noch im Plus, fielen aber bis zum Nachmittag um 1,2 Prozent.

kat/mik

ISIN AT0000999982