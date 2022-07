Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Kursgewinne aus

Die Wiener Börse hat bis am Montagnachmittag ihre Gewinne ausgebaut. Der ATX legte um kurz nach 14 Uhr um 1,21 Prozent auf 2.897,12 Einheiten zu. Der ATX Prime steigerte sich um 1,16 Prozent auf 1.466,17 Zähler. Damit dürfte der heimische Aktienmarkt nach seinem positiven Freitag einen weiteren Gewinntag in Visier nehmen.

Ganz im Fokus steht diese Woche die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Kampf gegen die rasante Inflation dürfte die EZB ihre Zinsen erstmals seit etwa 11 Jahren erhöhen. "Anders als in den USA sind die Erwartungen, bis wohin der Leitzins steigen wird, eher moderat", hieß es seitens der Helaba.

Mit Hinblick auf die Marktschwankungen der vergangenen Wochen schreiben die Analysten der Helaba, dass die Volatilität hoch bleiben werde, denn es gebe zahlreiche Unsicherheitsfaktoren. So bleibt beispielsweise offen ob nach Abschluss der Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 diese Woche der Gashahn von Russland wieder aufgedreht wird. Aber auch die Regierungskrise in Italien ist ein Thema.

Mit Blick auf die größten Kursbewegungen führten Schoeller-Bleckmann mit plus 5,4 Prozent den prime market an. Die Papiere der Raiffeisen verbuchten dicht dahinter ein Plus von 5,3 Prozent. voestalpine stiegen ebenso wie AT&S, OMV und Lenzing um über drei Prozent. Schwach waren dagegen Verbund und Kapsch die jeweils 4,5 Prozent verloren.

Vonseiten frischer Analysen hatte sich in der Früh die Erste Group zur AMAG zu Wort gemeldet. Sie schraubte das Kursziel für die Aktien des heimischen Aluminiumkonzerns von 38,6 auf 29 Euro hinunter; die "Hold"-Bewertung wurde beibehalten. Die Aktie verlor zuletzt 1,1 Prozent auf 27,8 Euro.

Zur Palfinger veröffentlichten indes die Wertpapierexperten der Deutschen Bank eine Analyse. Sie senkten das Kursziel von 38 auf 36 Euro und bestätigten gleichzeitig ihre "Buy"-Bewertung. Die Titel von Palfinger steigerten sich um 2,2 Prozent auf 22,8 Euro.

Überdies gab es auch eine Wertpapieranalyse von der Baader Bank zur Andritz. In ihr bestätigten die Experten das Kursziel von 61 Euro und die Kaufempfehlung "Buy". Die Anteile an Andritz legten um 1,5 Prozent auf rund 41,3 Euro zu.

