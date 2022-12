Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Plus auf 1,4 Prozent aus

Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag zugelegt. Der ATX baute seine Vormittagsgewinne noch etwas aus und stieg bis 14.30 Uhr um 1,44 Prozent auf 3.105,15 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,35 Prozent auf 1.553,71 Punkte. Auch andere wichtige Börsenindizes in Euro legten um die ein Prozent zu. Der Handel verlief dabei ruhig, im Vorfeld der Feiertage und des Jahreswechsels dürfte die Handelsaktivität schon merklich zurück gehen.

Stark gesucht waren am Nachmittag Ölwerte. Auch an anderen Börsen fanden sich Aktien der Branche vor dem Hintergrund steigender Rohölpreise unter den Gewinnern. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann stiegen um 2,8 Prozent und waren damit die größten Gewinner im prime market. Die Titel des Ölkonzerns OMV legten nach der Meldung eines Kernaktionärswechsels 2,4 Prozent zu.

Der langjährige OMV-Aktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, verkauft seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), gab der emiratische Ölkonzern auf seiner Webseite bekannt. Mit 24,9 Prozent der Anteile an der OMV wird ADNOC damit zum zweitgrößter Aktionär.

Auch zu den Förderaktivitäten des Öl- und Gaskonzerns gab es am Mittwoch Nachrichten. Die OMV investiert gemeinsam mit Partnern fast 900 Mio. Euro in die Erschließung neuer Gasvorkommen in Norwegen. Die Produktion soll 2028 anlaufen, teilte das norwegische Energieministerium mit.

Lenzing legten am Nachmittag 2,0 Prozent zu, konnten sich damit aber nur teilweise von ihrem Kurseinbruch vom Vortag erholen. Die Aktien des Faserherstellers hatten am Dienstag 9,2 Prozent verloren, nachdem der Konzern seine Ergebnisprognose für 2022 deutlich nach unten revidiert hatte.

Unter den größeren Gewinnern fanden sich auch die Aktien des Versorgers EVN (plus 2,6 Prozent) und des Leiterplattenherstellers AT&S (plus 2,4 Prozent). Bei höherem Volumen gesucht waren die ATX-Schwergewichte Erste Group (plus 2,2 Prozent) und voestalpine (plus 2,2 Prozent).

Die stärksten Verlierer im prime market waren Warimpex mit einem Abschlag von 6,9 Prozent. Größere Abgaben gab es zudem in Semperit (minus 1,9 Prozent). Semperit-Aktien hatten am Freitag massiv zugelegt, nachdem der Konzern den Verkauf seines Medizingeschäft an einen asiatischen Handschuhhersteller angekündigt hat.

mik/sto

ISIN AT0000999982