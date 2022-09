Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Plus nach US-Daten auf 1,7% aus

Die Wiener Börse hat nach der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichts weiter zugelegt. Der ATX baute sein Plus wenige Minuten nach dem um 14.30 Uhr gemeldeten Bericht leicht aus und legte 1,72 Prozent auf 2.858,90 Punkte zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,45 auf 1.446,49 Punkte. Auch andere Börsen in Europa reagierten positiv auf die Daten.

Die US-Wirtschaft hat im August etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 315.000 Stellen hinzugekommen, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt nur mit 298-000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 107.000 Stellen nach unten revidiert.

Die Arbeitslosigkeit in den USA ist gleichzeitig im August überraschend wieder angestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 3,5 auf 3,7 Prozent. Analysten hatten im Schnitt eine stabile Quote erwartet. Die US-Notenbank berücksichtig bei ihren Entscheidungen auch stark die Lage am Arbeitsmarkt. Der Bericht war daher angesichts der jüngsten Zinsängste mit Spannung erwartet worden.

Unternehmensnachrichten spielten hingegen zum Wochenschluss keine große Rolle. Stark gesucht waren in Wien am Nachmittag die beiden Ölwerte OMV (plus 3,9 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 3,2 Prozent). Gesucht waren unter den Schwergewichten auch voestalpine (plus 3,0 Prozent), Wienerberger (plus 2,7 Prozent) und Erste Group (plus 2,7 Prozent).

Größere Abgaben gab es in UBM (minus 1,9 Prozent) und Semperit (minus 1,8 Prozent). Die größten Verlierer im prime market waren Pierer Mobility (minus 2,6 Prozent).

mik/spa

ISIN AT0000999982