Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Plus nach US-Daten auf 1,8 % aus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Handelsverlauf weiter fest gezeigt. Der ATX baute sein Plus nach dem am frühen Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht weiter aus und stieg bis 14.45 Uhr um 1,78 Prozent auf 3.190,72 Punkte. Der ATX Prime legte 1,50 Prozent auf 1.599,63 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach den US-Daten am Nachmittag weiter nach oben.

Die US-Wirtschaft hat im Oktober weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft sind 150.000 Stellen hinzugekommen, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt mit 180.000 neuen Stellen gerechnet. Auch die Arbeitslosigkeit ist im Oktober etwas gestiegen. Sie kletterte um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent.

Die Zahlen wurden an den Börsen positiv aufgenommen, da sie den Druck von der US-Notenbank nehmen dürften, noch über weitere Leitzinserhöhungen nachzudenken. "Der Bericht stützt unsere Einschätzung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht mehr erhöhen wird", schreiben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion.

Für Bewegung sorgte in Wien auch die laufende Ergebnisberichtssaison. Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen nach Zahlen um 6,6 Prozent. Die in der Früh von der Bank gemeldeten Quartalszahlen waren stark ausgefallen und hatten die Erwartungen übertroffen, schreiben die Analysten der Baader Bank und der Erste Group.

Andritz schlossen an ihre deutlichen Gewinne vom Vortag an und gewannen 5,7 Prozent. Die Aktien des Anlagenbauers hatten bereits am Donnerstag nach der Meldung guter Quartalszahlen deutlich zugelegt. Auch AT&S konnten mit einem Plus von 4,9 Prozent ihre starken Vortagesgewinne weiter ausbauen.

Massiv unter Druck kamen nach Meldung von Zahlen Lenzing und waren mit einem Minus von 6,5 Prozent die zweitgrößten Verlierer im prime market. Lenzing schreibt weiter hohe Verluste und will deshalb weltweit rund 500 Stellen abbauen, um die Personalkosten um bis zu 30 Mio. Euro zu senken. Die größten Verlierer waren Warimpex mit einem Minus von 9,9 Prozent.

ISIN AT0000999982