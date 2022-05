Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baut Zugewinne im Verlauf aus

Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag unverändert klar fester gegenüber dem Vortag tendiert. Der ATX stand gegen 14.15 Uhr mit einem Plus von 1,14 Prozent bei 3.042,36 Punkten. Auch der marktbreitere ATX Prime legte um 1,07 Prozent auf 1.534,89 Einheiten zu. Nach dem sehr schwachen Wochenauftakt zeigen sich die Märkte europaweit etwas erholt. Konjunkturdaten aus Deutschland konnten positiv überraschen.

Mit dem heutigen Plus konnte der ATX bisher seine deutlichen Verluste der vergangenen Handelstage hinter sich lassen. Seit Mitte der Vorwoche schloss das heimische Börsenbarometer ausschließlich im Minus und verbuchte dabei insgesamt satte Kursverluste von über 8 Prozent. Experten nannten zuletzt mehrere Faktoren als Grund für die derzeit schwache Börsenstimmung, darunter der anhaltende Ukraine-Krieg und die zunehmend straffere Geldpolitik.

Angesichts der jüngsten Kursrückgänge sehen die Experten der Credit Suisse derzeit ein "Extremlevel an Pessimismus". Dabei seien die Aussichten für die Finanzmärkte gar nicht so schlecht, wie es aktuell scheine, zumindest für dieses Jahr. Die Credit-Suisse-Fachleute warnen explizit vor "Panikverkäufen".

Auch heutige Konjunkturdaten deuten auf eine leicht verbesserte Stimmungslage am Markt. Der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen hellte sich im Mai überraschend auf. Der Indikator mit einem Zuwachs von minus 41,0 auf minus 34,3 Punkte positiv überraschen. Analysten hatten zuvor eigentlich einen weiteren Rückgang auf minus 43,5 Punkte erwartet.

Im März war der Indikator wegen des Ukraine-Kriegs in historischem Ausmaß eingebrochen und auch im April ging es weiter nach unten, bevor er sich nun etwas erholen konnte. "Die Expertinnen und Experten gehen zwar weiterhin von einer Verschlechterung aus, allerdings mit einer geringeren Intensität", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung. Die aktuelle Lage wurde hingegen schwächer als zuletzt bewertet.

Im ATX Prime dominierten bisher Papiere, die am Montag noch stark abverkauft wurden. So gewannen die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) deutliche 4,8 Prozent. Auch die Anteile der voestalpine (plus 3,6 Prozent), von Andritz (plus 3,1 Prozent), der FACC (plus 2,9 Prozent) und der Post (plus 2,9 Prozent) gehörten zu den größten Gewinnern.

Am unteren Indexende verloren die Papiere von Kapsch TrafficCom klare 3 Prozent. Auch für die heimischen Ölwerte lief es bisher nicht rund am Dienstag. Die Aktien des Öl-, Gas- und Chemieriesen OMV gaben um 0,8 Prozent nach und die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters SBO verloren 1,1 Prozent an Wert.

Ein sattes Plus von über 4 Prozent verbuchten hingegen die Aktien des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer. Der oberösterreichische Konzern präsentierte am Dienstag vor Börsenstart seine Zahlen zum ersten Quartal 2022. Dabei rutschte der Konzern tiefer in die Verlustzone und verbuchte einen Nettoverlust von 15,7 Millionen Euro. Im Jahr davor war dieser mit 0,9 Millionen Euro noch weitaus geringer ausgefallen.

Die anhaltenden Störungen der internationalen Lieferketten würden zunehmend belasten, wie es in einer Unternehmensmitteilung hieß. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro und einer EBIT-Marge zwischen einem und drei Prozent.

pma/mik

ISIN AT0000999982