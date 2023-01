Wiener Börse (Nachmittag) - ATX baute Verluste aus - Minus von 0,2 %

Der Wiener Aktienmarkt hat seine Verluste am Mittwochnachmittag etwas ausgebaut. Gegen 14.00 Uhr stand der Leitindex ATX mit 3.321,03 Punkten 0,24 Prozent tiefer. Der ATX Prime gab 0,26 Prozent auf 1.669,26 Zähler ab. Direkt nach dem Start konnten sich beide Indizes zunächst noch knapp im Plus halten. Andere wichtige europäische Indizes gaben am Mittwoch ebenfalls nach.

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich nach dem Jahreswechsel den vierten Monat in Folge aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Jänner von 88,6 Punkten im Vormonat auf 90,2 Zähler, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Ökonomen hatten mit dem Anstieg in dieser Höhe gerechnet.

Für die Aktienmärkte ist dies aber ein zweischneidiges Schwert: Eine bessere Wirtschaftslage erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit von stärkeren Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank EZB. Davon dürften wiederum die in Wien schwergewichteten Banken teilweise profitiert haben. Während Bawag (plus 0,8 Prozent) und Erste Group (plus 1,2 Prozent) zulegten, büßten die Titel der Raiffeisen International 0,6 Prozent ein.

Rosenbauer gaben 0,9 Prozent ab. Der Feuerwehrausstatter revidierte seinen Ausblick für das Konzernergebnis 2022: Demnach erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro. Beim Betriebsergebnis (EBIT) geht der Konzern von einer EBIT-Marge von minus 1 Prozent aus, teilte Rosenbauer am Dienstagabend mit.

Der Baukonzern Porr hat in Hannover einen Großauftrag an Land gezogen: Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft mit Stump-Franki Spezialtiefbau und Hagedorn Hannover wird der erste Abschnitt der Verkehrsachse B3 durch Hannover ab 2023 saniert. Der Auftragswert beläuft sich auf 400 Mio. Euro. Trotzdem gaben die Titel deutliche 2,6 Prozent nach.

Analysten der Erste Group wiesen in der Früh auf die Ankündigung vom Immobilienentwickler UBM hin, einen Teil seiner Schulden vorzeitig zurückzahlen zu wollen. Die Aktien legten 2,1 Prozent zu, allerdings bei moderatem Handelsvolumen.

