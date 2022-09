Wiener Börse (Nachmittag) - ATX büßte 1,2 Prozent ein

Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag deutlich schwächer tendiert. Damit setzt sich der Trend des Vortages fort. Am Dienstag hatte eine höher als erwartete US-Inflationsrate (Verbraucherpreise) für August an den weltweiten Aktienmärkten für merkliche Verluste gesorgt. Der heimische Leitindex verlor gegen 14.40 Uhr 1,23 Prozent an Wert und notierte bei 2.959,09 Punkten. Der ATX Prime gab um 1,20 Prozent nach auf 1.492,84 Zähler.

Wie heute Nachmittag bekannt wurde, sind die US-Erzeugerpreise im August annualisiert um 8,7 Prozent gestiegen und somit etwas weniger als erwartet. Die Börsen reagiert nur knapp positiv auf die Meldung. In der Eurozone ist die Industrieproduktion zudem im Juli gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent gesunken. Ökonomen hatten im Vorfeld mit keiner Veränderung (0,0 Prozent) gerechnet.

Im August waren die US-Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 8,3 Prozent gestiegen - ein leichter Rückgang gegenüber der Juli-Rate, aber mehr als von den Marktteilnehmern erwartet. Zudem ist die Kerninflation weiter gestiegen. Die Daten hatten die Erwartungen auf eine deutliche Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed genährt. Viele Anleger würden nun für kommende Woche sogar mit einem Zinsschritt von einem vollen Prozent rechnen, schreibt Ricardo Evangelista, Analyst bei ActiveTrades.

Die Aktien von Semperit ermäßigten sich um 1,5 Prozent. Der börsennotierte Gummi-Verarbeiter muss "vor dem Hintergrund der Marktdynamik für Untersuchungs- und Schutzhandschuhe" rund 50 Mio. Euro abschreiben, wie das Unternehmen am Vorabend mitteilte. Für die Analysten der Erste Group kommt der Schritt nicht ganz unerwartet.

Die Titel der Immofinanz standen mit 14,96 Euro 0,9 Prozent tiefer. Die Erste Group-Experten haben ihre Empfehlung für die Aktien der Immofinanz von "Reduce" auf "Hold" gehoben. Das Kursziel wurde hingegen von 22,8 auf 16,0 Euro reduziert.

Die Anteilsscheine des teilstaatlichen Energieversorgers Verbund gaben um 2,8 Prozent nach. Am Dienstag wurde ein EU-Entwurf publik und heute bestätigt, wonach eine Obergrenze für Einnahmen aus dem Stromverkauf von 180 Euro pro Megawattstunde eingeführt werden soll. Analysten der Erste Group bezeichneten dies als "leicht negative Überraschung". Zuletzt war noch von 200 Euro die MWh die Rede gewesen. Die EVN-Titel verloren 2,3 Prozent an Wert.

spo/sto

ISIN AT0000999982