Wiener Börse (Nachmittag) - ATX dreht ins Minus und gibt 0,5% ab

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag ins Minus gedreht. Der heimische Leitindex ATX gab bis 14.20 Uhr um 0,53 Prozent auf 3.294,75 Punkte ab, nachdem er im Frühhandel noch Zuwächse von mehr als zwei Prozent aufgewiesen hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen trübte sich im Verlauf die Anlegerstimmung merklich ein.

Am Vortag hatte der ATX mit Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine noch deutlich um 3,2 Prozent zugelegt. Für Ernüchterung sorgten nun am Berichtstag Aussagen der russischen Regierung, wonach Berichte über große Fortschritte in den Gesprächen der zwei Nachbarländer falsch seien. Jedoch stünden die Kriegsparteien weiter im Gespräch miteinander.

In Wien kletterte die Verbund-Aktie nach Ergebnisvorlage mit plus 3,7 Prozent auf den Spitzenplatz. Der Stromkonzern hat 2021 dank der enorm gestiegenen Strom-Großhandelspreise einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt und will diese Ergebnisse heuer nochmals deutlich übertreffen.

Klare Kursverluste wiesen die Aktien der schwergewichteten Banken auf. Die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) büßten nach den satten Vortageszuwächsen um 6,8 Prozent ein. Die RBI prüft laut Presseaussendung alle strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank Russland - bis zu einem Ausstieg aus der Raiffeisenbank in Russland.

Erste Group-Titel verbilligten sich um 1,4 Prozent und die Aktionäre der Bawag mussten ein Minus in Höhe von 1,5 Prozent verbuchen. Am Vortag war die Erste-Aktie noch um mehr als neun Prozent hochgesprungen.

Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 3,1 Prozent ab. OMV-Titel fielen um 1,9 Prozent. Im Technologiebereich ermäßigten sich AT&S um 1,2 Prozent.

Schoeller-Bleckmann (SBO) gewannen um 0,5 Prozent. Der Ölfeldausrüster hat 2021 die im Jahr davor von Corona verursachte Ergebnisdelle ausbügeln können: Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 21 Mio. Euro, nach einem Verlust in etwa der gleichen Höhe im Jahr davor. Die Experten der Erste Group bewerteten das endgültige Zahlenwerk als im Rahmen der Erwartungen. Vorläufige Ergebnisse hatte SBO bereits im Jänner vorgelegt.

ste/sto

ISIN AT0000999982