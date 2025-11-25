Wiener Börse (Nachmittag) - ATX dreht ins Plus

Nach einem schwächeren Beginn konnte die Wiener Börse am frühen Dienstagnachmittag ins Plus drehen. Der Leitindex ATX gewann gegen 14.00 Uhr um 0,34 Prozent auf 4.904 Punkte, nachdem er am Montag starke 2,05 Prozent gewonnen hatte. Der breiter gefasste ATX Prime verzeichnete ebenso ein Plus von 0,24 Prozent auf 2.437,60 Einheiten. Die europäischen Börsen zeigten sich ebenfalls freundlich.

Datenseitig gilt heute international das größte Interesse den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Auch die US-Erzeugerpreise sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards sollten Beachtung finden.

Am heimischen Aktienmarkt rückten die Versicherer UNIQA und Vienna Insurance Group (VIG) mit Unternehmensnachrichten in den Fokus. Für die UNIQA haben die Analysten der Berenberg Bank ihr Kursziel von 16,10 auf 17,0 Euro erhöht. Die UNIQA hatte zum Wochenauftakt ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2028 angehoben auf Basis der Prämien und Erträge. Die Berenberg Bank bewertet die neuen Ziele als attraktiv. Am Dienstag wurden UNIQA am Nachmittag mit einem Plus von 2,53 Prozent bei 14,60 Euro gehandelt.

Die VIG wiederum konnte in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich zulegen. Der Gewinn vor Steuern legte kräftig um 31 Prozent auf 872,8 Mio. Euro zu, berichtete der Versicherer am Dienstag. Die VIG-Papiere verzeichneten ein Plus von 3,38 Prozent.

Hochgestuft wurden außerdem die Porr-Papiere. Die Erste Group setzte die Aktien des Baukonzerns von "Accumulate" auf "Buy" hoch. Vom zuständigen Experten Michael Marschallinger wurde außerdem das Kursziel nach den Drittquartalszahlen 2025 des Baukonzerns von 33,8 auf 34,5 Euro nach oben revidiert. Die Hochstufung der Aktie begründete der Analyst mit der attraktiven Bewertung der Porr-Titel nach den jüngsten Kursrückgängen wegen Gewinnmitnahmen. Porr wurden mit einem Plus von 3,29 Prozent auf 29,85 Euro gehandelt.

Nach einem schwachen Montag starteten die Aktien des Mautanbieters KapschTrafficCom etwas höher. Am Nachmittag drehten die Papiere wieder leicht ins Minus (-0,33 Prozent). Am Montagabend schlossen KapschTrafficCom mit minus 3,8 Prozent.

Am unteren Ende des Kurszettels standen RHI Magnesita mit minus 4,59 Prozent. Dahinter folgte der Luftfahrtzulieferer FACC mit einem Minus von 2,91 Prozent. Das Börsenschwergewicht Erste Group drehte nach einem verhaltenen Start in den Tag am Nachmittag auf plus 0,22 Prozent. Die weiteren Bankenwerte konnten am Nachmittag ihre Zuwächse etwas ausbauen: Raiffeisen Bank International (RBI) plus 2,53 Prozent, BAWAG plus 1,42 Prozent.

Eine gute Performance zeigt weiter Pierer Mobility mit plus 3,89 Prozent, das den Montag als größter Kursgewinner (+ 7,64 Prozent) im prime market beendet hat. Die KTM-Mutter hatte vor kurzem den Abschied vom Fahrradgeschäft bekannt gegeben. Die Firma will sich eigenen Angaben zufolge mehr aufs Motorrad-Geschäft fokussieren.

