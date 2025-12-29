Wiener Börse (Nachmittag) - ATX dreht ins Plus

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0173 vom 29.12.2025 muss es im ersten Satz richtig heißen: "... im positiven Bereich." (nicht: ."... im negativen Bereich.") ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt bewegte sich am Nachmittag weiter leicht im positiven Bereich. Der Wiener Leitindex war bei 5.249,0 Punkten knappe 0,03 Prozent im Plus. Der marktbreitere ATX Prime tendierte um 0,04 Prozent aufwärts auf 2.605,5 Einheiten. Informationen zu Börseunternehmen waren heute Mangelware.

Laut Experten haben nämlich viele Investoren ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen. International nennenswerte Konjunkturdaten standen heute nicht an. Dafür rückten der Ukrainekrieg und die Friedensgespräche dazu in den Blick der Anleger. Spekulationen auf einen möglichen Durchbruch bei den Verhandlungen belasteten den Rüstungssektor. Der entsprechende europäische Sektorindex wurde bis zum Nachmittag um gut ein Prozent nach unten gedrückt.

Die Notierungen der Schwergewichte im ATX Prime zeigten keinen einheitlichen Trend. Raiffeisen Bank (RBI) etwa drehte nach einem anfänglichen Minus bis um Nachmittag mit 0,7 Prozent ins Plus. Mit jeweils 0,8 Prozent waren auch die OMV und Wienerberger recht gut im Plus, auch BAWAG verbuchten ein Plus von 0,2 Prozent. Die beiden Versicherer Vienna Insurance Group und UNIQA fanden sich jedoch mit jeweils 1,5 Prozent im Minus. Topperformer bis zum Nachmittag waren Frequentis mit 5,3 Prozent. Schlusslicht waren Pierer Mobility mit minus 4,6 Prozent.

