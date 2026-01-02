ATX
Wiener Börse (Nachmittag) - ATX dreht ins Plus
Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am ersten Börsentag des neues Jahres nicht. Das Arbeits- und Sozialministerium veröffentlichte die Arbeitslosenzahlen für Dezember. Ende Dezember 2025 waren demnach 434.572 Menschen in Österreich arbeitslos oder in AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte höher als im Dezember 2024.
Zu Jahresbeginn stiegen die Aktien von Austriacard Holdings um 9,55 Prozent. Die Werte des Ölfeldausrüsters SBO kletterten um 3,30 Prozent. Gut gesucht waren auch Frequentis (plus 3,03 Prozent), Agrana (2,75) und Zumtobel (1,90).
Zu den größten ATX-Verlierern des Nachmittags zählten Wienerberger mit einem Minus von 2,42 Prozent und DO&CO mit einem Minus von 2,17 Prozent. Die Aktien von Semperit fielen um 2,09 Prozent.
rst/mik
ISIN AT0000999982
