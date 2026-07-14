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14.07.2026 15:35:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX dreht nach US-Daten ins Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstagnachmittag positiv auf die gemeldeten US-Inflationsdaten reagiert. Der ATX holte seine Verluste nach Meldung der Zahlen auf und drehte ins Plus. Zuletzt lag der Index mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent bei 6.493,94 Punkten. Auch andere Börsen in Europa grenzten ihre davor gesehenen Verluste nach den Daten ein.

Die vom Iran-Krieg und höheren Energiepreisen angefachte Inflation in den USA hat sich stärker abgeschwächt als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur um 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 3,8 Prozent gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 4,2 Prozent im Mai.

Die Ängste vor hoher Inflation und damit auch gegensteuernden Zinserhöhungen der US-Notenbank konnten damit wieder etwas gedämpft werden. Zuletzt hatten die Ölpreisanstiege nach neuerlichen Eskalationen im Irankonflikt die Inflationsängste noch geschürt.

Die größten Gewinner im ATX waren am Nachmittag die Aktien der RBI mit einem Plus von 4,8 Prozent. Gesucht waren auch die Stromversorger EVN und Verbund und legten 1,7 bzw. 1,2 Prozent zu. Die größten ATX-Verlierer waren die Aktien des Airline-Caterers Do&Co mit einem Minus von 1,5 Prozent.

Schwach zeigten sich auch Strabag und verloren 1,1 Prozent. Ein Gericht im russischen Kaliningrad könnte am Mittwoch österreichischen Kernaktionären des Baukonzerns verbieten, sich im Ausland gegen milliardenschwere russische Schadenersatzurteile zugunsten des russischen Strabag-Aktionärs Rasperia Trading Limited zur Wehr zu setzen.

Flughafen Wien legten nach Meldung von Passagierzahlen leicht um 0,4 Prozent zu. Der Airport verzeichnete im Juni einen Passagierrückgang von 5,9 Prozent auf 2.832.434 Reisende. "Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten", so der Flughafen. Die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe - Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice - erhöhte das Passagieraufkommen im Juni um 0,2 Prozent auf 4.039.311 Passagiere.

mik/spa

ISIN AT0000999982

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