Wiener Börse (Nachmittag) - ATX etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag mit leichten Verlusten präsentiert. Der ATX verlor kurz nach 14.30 Uhr 0,27 Prozent auf 3.147,75 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,26 Prozent auf 1.595,78 Zähler.

In den USA waren die Einzelhandelserlöse weniger stark gestiegen als Experten im Vorfeld erwartet hatten. Im Juni stiegen die Umsätze um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Experten hatten im Vorfeld ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im weiteren Verlauf werden noch Zahlen von der Industrie und vom Immobilienmarkt erwartet.

Hierzulande blieben Impulse dünn gesät. Analystenseitig meldete sich allerdings die Deutsche Bank zu einigen heimischen Werten zu Wort. So hat Experte Thomas Rothaeusler in einem Branchenbericht das Kursziel für Immofinanz von 10,0 auf 14,0 Euro erhöht, die "Sell"-Bewertung allerdings beibehalten. Die Titel notierten mit plus 0,1 Prozent bei 17,78 Euro.

Die Analysten der Deutschen Bank haben zudem ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 35,0 auf 33,0 Euro gesenkt, das "Buy"-Votum jedoch beibehalten. Die Aktie gewann zuletzt 0,2 Prozent auf 27,65 Euro.

Auch zum Verbund meldete sich die Deutsche Bank zu Wort. Hier wurde bei einer weiter aufrechten "Hold"-Bewertung das Kursziel von 78,0 auf 75,0 Euro reduziert. Die Papiere des Energieversorgers fielen um 0,4 Prozent auf 72,05 Euro.

Die Wertpapierexperten der Baader Bank bestätigten unterdessen sowohl ihre Anlageempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 40 Euro für die voestalpine-Aktie. Zum Vergleich: Die Titel verloren zuletzt 1,7 Prozent auf 29,82 Euro.

sto/spa

ISIN AT0000999982