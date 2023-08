Wiener Börse (Nachmittag) - ATX etwas schwächer nach US-Jobdaten

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag knapp behauptet gezeigt. Der ATX verminderte sich kurz nach 14.30 Uhr um 0,05 Prozent auf 3.191,63 Einheiten. Der ATX Prime gab um 0,10 Prozent auf 1.615,77 Zähler nach.

Im Fokus standen am Nachmittag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht. So ist in den USA die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend gesunken und deutet weiter auf eine robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt hin. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 3,5 Prozent von zuvor 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Damit ist die Quote den zweiten Monat in Folge gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote gerechnet.

Die Entwicklung der Beschäftigung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Der robuste Arbeitsmarkt kann die Inflation in den USA verstärken. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen.

Frische Unternehmensnachrichten blieben am heimischen Aktienmarkt weiterhin Mangelware. Zu Wort hatten sich die Experten der Berenberg zur OMV gemeldet und das Kursziel geringfügig auf 47 Euro gesenkt. Die Titel notierten zuletzt mit plus 0,7 Prozent bei 40,89 Euro.

Mit Blick auf die weiteren Einzelwerte zeigten sich AT&S mit Zuwächsen von 1,3 Prozent. RHI Magnesita steigerten sich als stärkster Wert im prime market um 1,5 Prozent. Dagegen tiefer notierten Zumtobel. Sie verloren mehr als vier Prozent. Lenzing sackten um 2,4 Prozent ab.

