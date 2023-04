Wiener Börse (Nachmittag) - ATX fester, Finanztitel ziehen an

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag klar fester gezeigt. Der Leitindex ATX weitete seine Kursgewinne aus und kletterte bis 14.45 Uhr um 1,16 Prozent auf 3.263,11 Einheiten. Für deutlichen Auftrieb beim wichtigsten heimischen Aktienbarometer sorgten nach einem gemächlichen Vormittagsgeschäft die Rekordergebnisse einiger US-Großbanken- in deren Windschatten ging es auch für die Wiener Bankaktien, die im ATX stark gewichtet sind, deutlich nach oben.

So kletterten BAWAG um 3,5 Prozent nach oben, auch Erste Group (plus 2,7 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 1,4 Prozent) legten kräftig zu. Die US-Bank JPMorgan profitiert von der Zinswende der US-Notenbank Fed und einem robusten Geschäft mit Privatkunden. Bei Rekorderträgen von 38,3 (Vorjahr: 30,7) Mrd. Dollar schnellte der Nettogewinn der US-Großbank im ersten Quartal 2023 um 52 Prozent auf 12,6 Mrd. Dollar. Ähnlich das Bild bei Wells Fargo und Citigroup: Bei der Bank mit Sitz in San Francisco wuchs der Gewinn um 32 Prozent auf 5 Mrd. Dollar, bei Citigroup um 7 Prozent auf 4,6 Mrd. Dollar.

Weitere Impulse aus den USA kamen von der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten. Die US-Einzelhandelsumsätze enttäuschten, sie sanken im März sowohl gegenüber dem Vormonat aus auch gegenüber dem Vorjahr deutlicher als am Markt prognostiziert wurde. Im weiteren Verlauf werden noch Zahlen zur Industrieproduktion erwartet, diese dürfte laut den Ökonomen zugelegt haben. Außerdem wird mit dem Michigan Sentiment noch die wohl wichtigste Verbraucherumfrage in den USA veröffentlicht.

In Wien gab es Neuigkeiten von Palfinger, auf die die Aktien mit einem Kurssprung von 5,6 Prozent reagierten. Der Kranhersteller strebt für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von über 2,4 Milliarden Euro an, wurde bekannt. Der Konzern geht beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) heuer von 200 Millionen Euro aus, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Ergebnisse vom ersten Quartal mitteilte. Im Vorjahr 2022 verbuchte Palfinger einen Umsatz von 2,2 Mrd. und ein EBIT von 150,4 Mio. Euro. In den ersten drei Monaten des Jahres hat Palfinger einen Umsatz von etwa 590 Mio. Euro und ein EBIT von rund 49 Mio. Euro erwirtschaftet. Die definitiven Zahlen wird das Unternehmen dann am 28. April präsentieren.

Mit Blick auf die Branchentafel ging es für Immo-Werte nach oben. Immofinanz kletterten um 3,2 Prozent, UBM und S Immo zogen um jeweils 2,2 Prozent an. Bei CA Immo ging es um 1,8 Prozent nach oben.

Warimpex lagen mit minus 3,1 Prozent am untersten Ende der Kursliste, auch Zumtobel mussten ein Minus von 1,3 Prozent hinnehmen.

kat/sto

ISIN AT0000999982