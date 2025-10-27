ATX

27.10.2025 14:30:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt 0,2 %

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montagnachmittag mit leichten Gewinnen präsentiert. Der österreichische Leitindex ATX notierte zuletzt bei 4.675,99 Punkten - ein Plus von 0,21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Freitag. Der marktbreitere ATX Prime stand 0,19 Prozent höher bei 2.336,22 Zählern.

Im Fokus standen Konjunkturnachrichten aus der führenden europäischen Volkswirtschaft. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hat sich im Oktober kräftiger als erwartet aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 88,4 Zähler, nach 87,7 Punkten im September, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Zudem deutet sich im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Einigung an.

Mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag über ihre Zinspolitik entscheidet, erwarten die Analysten der Helaba keine Zinsänderung. "Anders stellt sich die Lage in den USA dar. Bei der FOMC-Sitzung am Mittwoch deutet sich eine erneute Zinssenkung an", schreiben die Fachleute.

Unter den Einzelwerten legten am heimischen Aktienmarkt die Aktien von Palfinger zuletzt um 1,7 Prozent zu. Am Vormittag war es für die Titel zunächst noch nach unten gegangen. Der Kranhersteller hat in den ersten neuen Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Ergebnisrückgang um gut 20 Prozent verzeichnet. Der Umsatz fiel um 3,5 Prozent. Fachleute der Erste Group sprachen von wenig überraschenden Zahlen, auch wenn der negative Effekt der US-Importtarife etwas stärker sei, als erwartet.

Größter Gewinner im Prime Segment waren RHI Magnesita mit einem Aufschlag von 2,1 Prozent. An anderen Ende standen Polytec mit minus 3,3 Prozent.

spo/ste

ISIN AT0000999982

