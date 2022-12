Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt 0,25 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachnachmittag weiterhin etwas höher tendiert. Der ATX verbesserte sich bis 14.40 Uhr um 0,25 Prozent auf 3.239,70 Einheiten. Unterstützend wurde eine positive europäische Anlegerstimmung nach starken US-Vorgaben gewertet.

Positiv aufgenommene Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hatten an der Wall Street am Vorabend beflügelt. Powell hatte unter anderem in Aussicht gestellt, dass im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein könnte. Weitere Handelsimpulse in Europa könnte nun die Entwicklung der US-Börsen am Berichtstag liefern. Die veröffentlichten Arbeitsmarktnachrichten aus den Vereinigten Staaten brachten kaum Auswirkungen auf die Kurse.

Der heimische Leitindex wurde von den Kursabschlägen der schwergewichteten Banken etwas eingebremst. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 0,6 Prozent und die Aktionäre der Erste Group mussten ein leichtes Minus von 0,1 Prozent verbuchen.

Im Technologiebereich steigerten sich hingegen AT&S um etwas mehr als vier Prozent. Europaweit standen die Techwerte in der Gunst der Anleger weit oben, nachdem der Nasdaq Composite am Mittwochabend um satte 4,4 Prozent zugelegt hatte.

DO&CO lieferten ein Plus von 3,7 Prozent auf 91,9 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Cateringunternehmens bestätigt. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 115,5 auf 136,5 Euro erhöht.

Deutlich zulegen konnten zudem Frequentis (plus 3,6 Prozent) und Zumtobel (plus 4,5 Prozent). s Immo bauten hingegen ein Minus von 3,7 Prozent. Warimpex rutschten sechs Prozent tiefer.

