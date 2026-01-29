ATX
|
5 604,90
|
26,35
|
0,47 %
|
29.01.2026 14:51:00
Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt 0,59 Prozent
Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Verlauf überwiegend mit den Aktienkursen weiter nach oben. Nur in Frankfurt musste der DAX wegen des Kurseinbruchs der SAP-Aktie ein Minus hinnehmen.
Am heimischen Aktienmarkt rückte Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die KTM-Mutter hat 2025 zwar fast die Hälfte des Umsatzes verloren, dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber einen Gewinn nach Steuern von 590 Mio. Euro ausweisen. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Mrd. Euro verbucht. Der Umsatz ging um 46 Prozent auf 1 Mrd. Euro zurück. Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf 748 Mio. Euro, nach 1,18 Mrd. Euro Verlust im Jahr davor. Die Bajaj-Titel sanken 0,9 Prozent.
Von Analystenseite haben die Experten der kanadischen Bank RBC ihr Anlagevotum für die OMV-Aktie von "sector-perform" auf "underperform" zurückgenommen. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens von 50 auf 46 Euro nach unten revidiert. Die OMV-Papiere legten dennoch um 1,9 Prozent auf 50,70 Euro zu.
Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 3,1 Prozent und BAWAG legten 1,2 Prozent zu. Die Papiere der Erste Group tendierten prozentuell unverändert.
Erneut gesucht präsentierten sich die Titel von Austriacard mit plus 2,9 Prozent. Bereits am Vortag waren die Papiere um neun Prozent hochgesprungen.
ste/sto
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 604,90
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.