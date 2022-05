Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt 1,25 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag klar im Plus gezeigt. Der ATX gewann bis etwa 14 Uhr um 1,25 Prozent auf 3.241,04 Punkte. Damit setzt der heimische Leitindex seine jüngste Erholungsbewegung fort und steht bereits vor seinem 4. Gewinntag in Folge. An den europäischen Leitbörsen gibt es zur Wochenmitte hingegen eine leichterer Tendenz zu beobachten.

Unter den Schwergewichten in Wien zogen die OMV-Papiere um 3,2 Prozent hoch. Die OMV-Chemietochter Borealis und die Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) machen mit ihren Plänen für einen Börsengang ihres Kunstoff-Joint-Ventures Borouge ernst. 10 Prozent des Aktienkapitals sollen an der Börse in Abu Dhabi notieren.

Überwiegend höher zeigten sich auch die schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 2,8 Prozent. Die Aktionäre der BAWAG konnten ein Plus von zwei Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International gaben hingegen nach Zuwächsen im Frühhandel nun um 0,2 Prozent ab.

Quartalszahlen rückten Semperit ins Blickfeld. Der Gummi- und Kautschukkonzern hat nach dem Auslaufen der coronabedingten Sonderkonjunktur im ersten Quartal wie erwartet deutlich weniger Gewinn erzielt. Die Aktie gab 2,3 Prozent nach. Von Analysten der Erste Group wurden die Zahlen zum Auftaktquartal 2022 als relativ schwach, aber über den Markterwartungen bewertet.

Lenzing-Papiere verbilligten sich um 0,4 Prozent auf 83,6 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihre Anlageempfehlung "Hold" als auch das Kursziel für die Aktien des Faserherstellers bestätigt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Sebastian Bray weiterhin mit 100 Euro errechnet.

Morgen nimmt die laufende Berichtssaison am heimischen Aktienmarkt mit Zahlenvorlagen von UNIQA, Schoeller-Bleckmann und Flughafen Wien wieder etwas Fahrt auf. Der Versicherer UNIQA dürfte im Startquartal 2022 weniger Nettogewinn gemacht haben als im Jahr davor. Gleichzeitig sollten die Bruttoprämien laut den Schätzungen der von der APA befragten Analysten leicht gestiegen sein. Die UNIQA-Titel legten im Vorfeld der Ergebnispräsentation 0,4 Prozent zu.

Flughafen Wien-Papiere gewannen 0,6 Prozent an Höhe. Der größte heimische Airport dürfte laut Analystenprognosen im ersten Quartal 2022 einen deutlich höheren Umsatz verbucht haben als noch im Vorjahr. Angesichts der guten Umsatzentwicklung und dem weiterhin strikten operativen Kostenmanagement des Unternehmens, sollte der Flughafen auch operativ schwarze Zahlen schreiben.

Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann legten einen Tag vor der Publikation der Erstquartalszahlen 2022 um 0,4 Prozent zu.

ste/pma

ISIN AT0000999982