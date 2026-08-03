Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt 1,37 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf mit weiteren Zugewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gewann am Nachmittag 1,37 Prozent auf 6.546,55 Punkte. Der ATX Prime legte um 1,29 Prozent auf 3.222,90 Zähler zu. Auch die europäischen Leitbörsen präsentierten sich im Plusbereich. Die gesunkenen Ölpreise nach der US-Ankündigung von neuen Verhandlungen mit dem Iran stützten, auch wenn diese nach Angaben des Iran aktuell nicht stattfinden.

Der Iran führt nach eigenen Angaben bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA. Stattdessen spreche man mit dem Oman über eine vorübergehende Lösung für eine sichere Route durch die Seestraße von Hormuz, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei. Dabei gehe es um einen gemeinsamen, vorläufigen Schifffahrtskorridor und um einen Rundkurs statt mehrerer separater Fahrrinnen, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Diese neue Schiffsroute könnte vorübergehend genutzt werden, bis es eine endgültige Regelung gebe.

Die schwache Konjunkturentwicklung lässt die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer in Österreich seit dem Frühjahr 2023 steigen. Ende Juli waren 364.200 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat von 1,3 Prozent. Sinkende Arbeitslosenzahlen gab es am Bau sowie im Verkehrs- und Lagerwesen, im Handel wurden mehr Arbeitslose verzeichnet. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent, wie das AMS mitteilte. Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen kletterte um knapp 13 Prozent auf über 102.000 Betroffene.

Die Analysten von Barclays erhöhten ihr Kursziel für die Aktien der OMV nach Quartalszahlen von 53 auf 57 Euro. Die Einstufung "Underweight" wurde bestätigt. Die OMV-Aktien verloren 0,16 Prozent auf 63,05 Euro.

Für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) ließen die Analysten von Deutsche Bank Research ihr Kursziel nach Halbjahreszahlen unverändert bei 40 Euro. Das Anlagevotum "Hold" wurde bestätigt. Die RBI-Werte stiegen um 2,02 Prozent auf 60,60 Euro.

Die Analysten von MWB Research setzten ihr Kursziel für die Aktien des Kranherstellers Palfinger mit 55 Euro fest. Das bietet laut den Analysten ein Aufwärtspotenzial von 87,4 Prozent. Zudem wurde die Kaufempfehlung "Buy" ausgesprochen. Palfinger legten um 3,41 Prozent auf 30,35 Euro zu.

Lenzing berief für den 25. August eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) ein. Die HV ist nötig für die geplante Kapitalspritze in Höhe von insgesamt 600 Mio. Euro. Bis zu 300 Mio. Euro sollen von den Aktionären durch eine Kapitalerhöhung hereinkommen. Der kriselnde Faserhersteller will sich mit dem frischen Geld und dem Abbau von rund 2.000 Stellen sowie zwei Werksschließungen neu aufstellen. Die Lenzing-Aktien erholten sich weiter um 6,40 Prozent, nachdem sie vor knapp einer Woche deutlich abgestürzt waren.

Andritz und Wienerberger notierten jeweils über drei Prozent fester als am Freitag. Die einzigen Verlierer im ATX am Nachmittag waren neben der OMV auch die Werte von UNIQA (-0,22 Prozent) und Verbund (-0,08 Prozent).

rst/ste

ISIN AT0000999982