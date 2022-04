Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt 1,88 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin sehr fest präsentiert. Der ATX gewann bis 14.15 Uhr um 1,88 Prozent auf 3.320,79 Einheiten. Auch die europäischen Leitbörsen verbuchten nach starken US-Vorgaben vom Vorabend klare Zuwächse. Weitere Handelsimpulse könnte nun die Stimmung an der Wall Street am Berichtstag liefern.

Nach oben gezogen wurde das wichtigste heimische Börsenbarometer vor allem von den deutlichen Zuwächsen der schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 2,2 Prozent. Raiffeisen Bank International gewannen 2,9 Prozent und die Aktionäre der Bawag verbuchten ein noch deutlicheres Plus von 3,6 Prozent.

Gesucht tendierten auch die Aktien der Versorger. Verbund-Papiere kletterten um 2,7 Prozent hoch und EVN-Titel legten 1,7 Prozent zu.

Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltete sich unverändert dünn. Die Immofinanz wird erst nach Börsenschluss Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorlegen. Die Aktie des Immobilienkonzerns zeigte sich im Vorfeld mit plus 0,1 Prozent nur wenig verändert.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und stufte die Polytec-Aktie von "Buy" auf "Hold" ab. Das Kursziel für die Titel des Autozulieferers wurde zudem auf 6,8 Euro gesenkt. Die Polytec-Papiere tendierten mit minus 1,3 Prozent bei 6,28 Euro.

UBM bauten ein Minus von einem Prozent auf 41,60 Euro. Hier haben die Analysten von Warburg Research sowohl ihre Kaufempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 53,80 Euro für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers bestätigt.

Im Technologiebereich gewannen AT&S-Papiere um starke 4,2 Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten legten die Aktien der voestalpine um 1,1 Prozent zu. Die OMV-Anteilsscheine steigerten sich um 1,3 Prozent und Andritz gewannen 2,4 Prozent.

ISIN AT0000999982