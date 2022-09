Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt 2,11 Prozent

Der Handel an der Wiener Börse ist am Montagnachmittag vor allem von Gewinnen in den schwer gewichteten Aktien geprägt gewesen. Für den heimischen Leitindex ATX ging es dementsprechend um 14 Uhr um 2,11 Prozent auf 3.023,43 Einheiten hinauf. Auch der ATX Prime kletterte um 1,95 Prozent auf 1.523,43 Zähler.

Positive Vorgaben der US-Futures lieferten im Verlauf Rückenwind. So steuern die Aktienbarometer dort auf weitere Gewinne im Frühhandel zu, während der Handelsschluss in Asien ebenfalls positiv verlaufen war. Im Fokus stehen zum Beginn der Woche vor allem Bankenwerte, die von der jüngsten EZB-Zinssitzung, bei der eine Leitzinserhöhung von 75 Basispunkten beschlossen worden war, profitierten.

Impulsgebende Konjunkturdaten waren dagegen bis zuletzt Mangelware, ehe am Dienstag der Datenkalender etwas voller wird. "Die morgen anstehende ZEW-Umfrage dürfte angesichts der befürchteten Gaskrise und der Rekordinflation nochmals schwächer ausfallen", prognostizierten die Helaba-Analysten bereits heute für die am Dienstag anstehenden Daten aus der Eurozone.

Größeres Interesse dürfte allerdings vor dem Hintergrund der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) der US-Teuerung zukommen. Laut den Helaba-Experten sei die Fed zu weiteren Zinserhöhungen entschlossen, "selbst wenn sich die Wachstumsaussichten deutlich trüben und die Inflation den Zenit überschritten haben dürfte."

Die schwer gewichteten Bankentitel stützten die Aktienindizes, nicht nur hierzulande sondern in auch im europäischen Umfeld. So gewannen die Titel der Erste Group, Raiffeisen und BAWAG zwischen 1,8 und 3,5 Prozent hinzu. Die Aussicht auf höhere Zinsen nach der jüngsten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte stützten.

Aber auch die Wertpapiere der OMV legten um klare 3,3 Prozent zu. In den vergangenen Tagen erholten sich die Ölpreise von ihren jüngsten Verlusten. Für die Anteilsscheine der Schoeller-Bleckmann ging es allerdings nur um vergleichsweise geringere 0,3 Prozent hinauf.

Unter den weiteren Einzelwerten waren die Aktien der Wienerberger mit plus 3,4 Prozent gut gesucht. Warimpex stiegen bei einem allerdings geringen Handelsvolumen um 3,8 Prozent. Unter den wenigen Verlierern fielen Marinomed mit minus 4,8 Prozent auf. UBM, Kapsch TrafficCom und Rosenbauer gaben jeweils mehr als zwei Prozent ab. Polytec verbilligten sich um 1,6 Prozent.

sto/ste

ISIN AT0000999982