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21.10.2026 14:31:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt ein Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel mit einer befestigten Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 0,96 Prozent auf 6.514,75 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine positive Tendenz zu sehen. Anleger drängten ihre Sorgen wegen der Unruhen und hohen Staatsanleihenrenditen in Frankreich und der nach wie vor hohen Ölpreise vorerst etwas zur Seite.

Europaweit merklich nach oben ging es für die Technologiewerte. Der US-Konzern SpaceX hob die Laune im Sektor mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal. In Wien stärkte sich die AT&S-Aktie um satte 7,5 Prozent.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt die Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld der Akteure. Die Telekom Austria A1 Group hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres gut verdient. Das Nettoergebnis legte im Jahresvergleich um 9,9 Prozent auf 514 Millionen Euro zu, der Free Cash Flow um 8,1 Prozent. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben. Statt eines Umsatzwachstums von zwei bis drei Prozent werden nun vier Prozent erwartet. Die Telekom-Papiere gaben leicht um 0,2 Prozent nach. Die Erste Group bewertete die präsentierten Quartalszahlen als solide.

Die von der Telekom Austria abgespaltene Sendemastenfirma EuroTeleSites verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hier tendierte die Aktie ebenfalls mit minus 0,2 Prozent. Die Experten der Erste Group stuften die vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel als stark ein.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zudem zur AMAG-Aktie und revidierte ihr Kursziel für den Aluminiumkonzern von 28,1 auf 32,8 Euro nach oben. Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" wurde bestätigt. Die AMAG-Titel tendierten mit plus 0,3 Prozent bei 30,7 Euro gehandelt.

Stark präsentierten sich die Versicherer. Vienna Insurance Group kletterten um zwei Prozent hoch und UNIQA gewannen 1,5 Prozent.

Einheitlich nach oben ging es auch für die Aktien der schwergewichteten Banken. BAWAG verteuerten sich um 0,7 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group streiften ein Plus von 1,2 Prozent und Raiffeisen Bank International erhöhten sich um 1,1 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982

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