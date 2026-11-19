Die Wiener Börse hat am Donnerstag einen Erholungsschub gestartet. Der heimische Leitindex ATX gewann am Nachmittag 0,70 Prozent auf 6.439,51 Punkte, nachdem er zuvor fünf Verlusttage in Folge absolviert hatte. An den europäischen Leitbörsen trübte sich die Stimmung im Verlauf wieder ein.

Positive Nachrichten kamen international aus dem Technologiebereich. Der KI-Firma Anthropic ist ein Rekord-Börsengang gelungen. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse.

In einem europaweit starken Technologiesektor sprangen die volatilen AT&S-Aktien um fast neun Prozent in die Höhe. Auch die in Wien schwergewichteten Banken legten einheitlich klar zu. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um ein Prozent. BAWAG und Erste Group gewannen jeweils 2,2 Prozent an Kurswert.

Mit Zahlenvorlagen rückten die Porr und der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Der Baukonzern hat heuer in den ersten drei Quartalen kräftig zugelegt. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 86,2 Mio. Euro - das waren um 23,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz erhöhte sich um 4,1 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Einschätzung von einem gemischt ausgefallenen Zahlenwerk. Die Porr-Aktie baute ein Plus von 5,6 Prozent.

Der Flughafen Wien hat im dritten Quartal 2026 den Gewinn gesteigert. Das Periodenergebnis verbesserte sich um 2,9 Prozent auf 221,9 Mio. Euro. Als Gründe dafür werden Kostendisziplin und ein starkes Auslandsgeschäft genannt. Der Umsatz stagnierte mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 846,6 Mio. Euro. Während das Passagieraufkommen an den Standorten Malta und Kosice anzog, gab es in Wien einen Passagierrückgang. Die Airport-Aktie legte 1,2 Prozent zu. Die Zahlen für das dritte Quartal 2026 übertrafen sowohl den Marktkonsens als auch die Prognosen der Erste Group und zwar auf allen Ebenen der Gewinn- und Verlustrechnung.

Lenzing-Titel fielen nach einer negativeren Analystenmeinung um 2,5 Prozent auf 10,24 Euro. Die Experten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 17,00 auf 13,50 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert beibehalten.

Die Baader Bank stuft die Aktien von Polytec aktuell mit dem Anlagevotum "Add" ein. Das 6-Monats-Kursziel bezifferte der zuständige Experte mit 5,06 Euro. Die Papiere des Autozulieferers tendierten unverändert bei 4,09 Euro.

ste/mik

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