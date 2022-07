Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt starke 2,4 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag tief im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um kurz nach 14 Uhr mit einem satten Aufschlag von 2,42 Prozent bei 2.829,32 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht eine sehr positive Anlegerstimmung vor.

"Dass die US-Notenbank mit weiteren Zinserhöhungen mal für Erleichterung am Aktienmarkt sorgen würde, klingt zwar etwas paradox. Allerdings interpretieren die Investoren die Entschlossenheit der Fed, die aus dem Sitzungsprotokoll in diesem Punkt hervorgeht, als Zeichen des Vertrauens in die Robustheit der Konjunktur", erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Damit hätten die zuletzt dominierenden Rezessionsrisiken keine neue Nahrung erhalten.

Am heimischen Aktienmarkt zog die AT&S-Aktie mit einem Abschlag von zehn Prozent auf 43,15 Euro die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Hier hat die Berenberg Bank ihr Anlagevotum von "Hold" auf "Sell" zurückgenommen und ein Kursziel von 38 Euro errechnet.

In der Gunst der Anleger weit oben standen die schwergewichteten Bankenwerte. Erste Group verteuerten sich um starke 5,1 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein deutliches Kursplus in Höhe von 4,2 Prozent verbuchen. BAWAG legten 2,3 Prozent zu.

Ölwerte wurden von der jüngsten Stabilisierung der Rohölpreise nach der vorangegangenen Talfahrt begünstigt. Die OMV-Aktie gewann 2,3 Prozent und die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kletterten 5,3 Prozent hoch. Am Vortag hatten beide Aktien noch deutlich nachgegeben.

Nach einer Ergebnisvorlage legten die Agrana-Aktien um 2,1 Prozent zu. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 einen deutlich höheren Gewinn erzielt. Das Konzernergebnis stieg von 12,1 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nun 36,1 Mio. Euro. Die Erste Group bewertete das Zahlenwerk als über den Prognosen.

Unter den weiteren Schwergewichten zogen voestalpine um vier Prozent hoch. Wienerberger bauten ein Plus von 3,8 Prozent. Andritz gewannen zwei Prozent. Bei der Versicherungsaktie Vienna Insurance Group gab es ein Plus von 2,9 Prozent zu sehen.

ste/szk

ISIN AT0000999982