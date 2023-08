Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gibt um 1,5 Prozent klar nach

An der Wiener Börse sind am Dienstag im Verlauf weiterhin klare Verlusten registriert worden. Allen voran chinesische Außenhandelsdaten und die Einführung einer Sondersteuer auf Übergewinne italienischer Banken belasteten am Berichtstag die Handelsstimmung. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14 Uhr mit minus 1,51 Prozent bei 3.157,92 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 1,46 Prozent auf 1.599,14 Zähler hinab.

Einmal mehr enttäuschten Konjunkturdaten aus China: Die stärker als erwartet gefallenen Exporte und Importe zeugten von der nachlassenden weltweiten Nachfrage und der heimischen Schwäche, betonten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten waren die Exporte im Juli im Jahresvergleich in Dollar gemessen um 14,5 Prozent gefallen. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft sanken demnach um 12,4 Prozent.

Nach der überraschenden Ankündigung einer Sondersteuer für Übergewinne von Banken in Italien sind Finanzwerte europaweit unter Druck geraten - auch hierzulande. Erste Group verloren 2,4 Prozent und Raiffeisen 2,9 Prozent. Für die Aktien der BAWAG ging es um 3,5 Prozent noch deutlicher hinab.

Aber nicht nur die Neuigkeiten einer italienischen Sondersteuer lasteten auf den Finanzwerten. So verwiesen Marktbeobachter auch auf jüngste Kreditrating-Abstufungen von Moody's. So habe Moody's zuletzt das Rating einiger mittelgroßer US-Banken nach unten geschraubt, und davor gewarnt, dies auch für größere US-Geldhäuser zu tun.

Schwach waren im Verlauf im ATX zudem Lenzing, die sich um 3,2 Prozent verbilligten. Ebenso um 3,2 Prozent tiefer zeigten sich Zumtobel. Die Titel von AT&S verloren 2,7 Prozent.

sto/spo

ISIN AT0000999982