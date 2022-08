Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gibt Verlaufsgewinne teilweise ab

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag weiterhin mit höheren Notierungen gezeigt. Der Leitindex ATX kam aber von seinen bisherigen Verlaufshöchstständen wieder etwas zurück und legte bis 14.45 Uhr um 0,29 Prozent auf 2.924,04 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg ebenfalls um 0,34 Prozent auf 1.480,28 Zähler.

Die meisten europäische Börsen zeigten sich am Dienstag mit einer - zumeist ausgeprägteren - Erholungsbewegung, doch die Marktsituation bleibt angesichts von Zinserhöhungssorgen und Rezessionsängsten insgesamt volatil.

Am Vormittag wurde bekannt, dass sich die Stimmung in der Eurozone im August weiter eingetrübt hat. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel um 1,3 auf 97,6 Punkte, Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 98,0 Zähler gerechnet. Zudem ist die deutsche Inflation auf 7,9 Prozent angestiegen - zuvor waren die Verbraucherpreise zwei Monate in Folge zurückgegangen- auf zuletzt 7,5 Prozent im Juli.

"Ein wichtiger Treiber waren dabei die Nahrungsmittelpreise, die inzwischen fast 17 Prozent höher sind als vor einem Jahr. Aber auch ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise hat sich der Preisauftrieb weiter verstärkt. In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate zwischenzeitlich sogar zweistellig sein, was den Druck auf die EZB zu schnelleren Zinserhöhungen erhöhen würde", meinen die Experten der Commerzbank.

Bereits am Wochenende hatten sich mehrere EZB-Währungshüter auf dem Geldpolitik-Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole für einen erneuten großen Zinsschritt im September stark gemacht. Am Geldmarkt wird inzwischen auch auf eine sehr große Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte spekuliert - eine Anhebung um 0,50 Punkte ist bereits fest in den Kursen eingerechnet. Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB ist am 8. September.

Die Aussicht auf höhere Zinsen sorgt bei Bankaktien europaweit für Aufwind, die Branche war auch in Wien stark gesucht. Erste Group kletterten um 3,3 Prozent nach oben, bei Raiffeisen Bank International und BAWAG gab es jeweils ein Plus von 2,2 Prozent zu sehen.

Nach Ergebnisveröffentlichungen standen einige Einzelwerte im Fokus. Die Pierer Mobility meldete für das erste Halbjahr 2022 einen deutlichen Ergebnisrückgang. Bereits am Vorabend gab das Unternehmen bekannt, die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 zu erhöhen. Die Erlöse sollen gegenüber 2021 nun um 10 bis 15 Prozent anstatt um 6 bis 10 Prozent steigen. Die Titel reagierten mit einem kräftigen Kursplus von rund sechs Prozent.

Auch auf die Halbjahresergebnisse von Warimpex reagierten die Anleger erfreut, die Aktien kletterten um 2,6 Prozent nach oben. Warimpex hat im Berichtszeitraum seinen Gewinn gegenüber der ersten Jahreshälfte 2021 von 1,7 Mio. auf 13,4 Mio. Euro verbessert. Geholfen hat dem Unternehmen, das etwa die Hälfte seines Geschäfts in Russland macht, auch eine deutliche Aufwertung des russischen Rubel.

Der Baukonzern Porr hat seine Produktionsleistung im ersten Halbjahr 2022 um gut 10 Prozent gesteigert und seinen Gewinn deutlich ausgebaut. Der Auftragsbestand befindet sich mit mehr als 8 Mrd. Euro auf Rekordniveau. Die Anteilsscheine gaben bisher um 0,2 Prozent nach.

Neuigkeiten gab es auch bei Wienerberger: Der Baustoffkonzern sichert die Produktion von Wand- und Dachziegeln in Österreich über einen längeren Zeitraum ab: Das Unternehmen kann bis zu 25 Gigawatt-Stunden (GWh) Gaskapazitäten im Speicher Haidach lagern. Bei den Investoren kam das gut an, die Aktien legten um 2,2 Prozent zu.

Daneben gab es eine Analystenstimme zu Schoeller-Bleckmann. Die Erste Group hat das Rating für die Titel des Ölfeldausrüsters von "Accumulate" auf "Buy" angehoben und auch das Kursziel von 44,8 auf 74,5 Euro erhöht. Die Papiere zeigten sich um 0,5 Prozent fester auf 60,20 Euro.

kat/mik

ISIN AT0000999982