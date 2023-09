Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gibt Verlaufsgewinne teilweise ab

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag zwar weiterhin im Plus gezeigt, aber einen Teil der Verlaufsgewinne wieder abgegeben. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 14.45 Uhr um 0,22 Prozent auf 3.196,51 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,17 Prozent auf 1.616,86 Punkte zu.

Damit setzt der Wiener Markt seinen Aufwärtstrend vom Vortag fort - weitere Impulse könnte im Verlauf zusätzlich der heutige große Verfallstag liefern. Am sogenannten "Hexensabbat" laufen an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus.

An solch einem Tag kommt es mitunter zu stärkeren Kursschwankungen, weil größere Marktakteure die Kurse in die von ihnen gewünschte Richtung beeinflussen wollen. Der ATX-Verfall zu Mittag sorgte für eine Stabilisierung der Verlaufsgewinne. Zu Sitzungsschluss könnte es dann bei einzelnen Aktien noch zu größeren Ausschlägen kommen.

Zudem wirkt die EZB-Zinserhöhung vom Vortag an den Börsen noch nach. "Die Aussicht darauf, dass der Zinserhöhungszyklus in der Eurozone womöglich beendet ist, hat die Stimmung am Aktienmarkt verbessert", schreiben die Experten der Helaba zur allgemeinen Marktlage. Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen am Donnerstag das zehnte Mal in Serie angehoben. Zugleich signalisierte die EZB aber, dass der Zinsgipfel im Euroraum erreicht sein könnte und dies goutierten die Aktienanleger.

Nächste Woche wird dann die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins entscheiden. Heute veröffentlichte US-Daten überraschten die Märkte positiv. Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im September deutlich aufgehellt Der Empire-State-Index kletterte von minus 19 Punkten im Vormonat auf plus 1,9 Zähler im September. Analysten hatten einem Wert von minus 10 gerechnet. Im weiteren Verlauf stehen auch noch Zahlen zur US-Industrieproduktion sowie das vorläufige Michigan Sentiment im Datenkalender.

Neuigkeiten gab es von Lenzing: Am Vorabend nach Börsenschluss gab der Textilfaserhersteller bekannt, dass die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 nach unten revidiert wurde. Das Unternehmen geht nun von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 270 und 330 Mio. Euro aus. Bisher war das Ziel in der Bandbreite von 320 Mio. bis 420 Mio. Euro gelegen. Begründet wurde die Änderung mit der schwierigen Situation in den relevanten Märkten. Die Aktien reagierten mit einem Kursrutsch von 8 Prozent auf die Nachricht.

Daneben blieben Meldungen zu Einzelwerten bisher Mangelware, Neuigkeiten kamen aber von Analystenseite. Die Erste Group hat ihre Anlageempfehlung für die Aktien der s Immo von "Accumulate" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 14,5 auf 17,0 Euro erhöht. Die Papiere des Immo-Unternehmens gaben bisher 1 Prozent auf 11,68 Euro nach.

Das Anlagevotum für den Flughafen Wien beließ die Erste Group mit "Accumulate" gleich, das Kursziel wurde aber leicht von 51,5 auf 52,2 Euro angehoben. Die Aktien des Airports legten bisher 0,9 Prozent auf 46,55 Euro zu. Das Rating für Andritz wurde von den Erste-Analysten von "Accumulate" auf "Buy" erhöht, das Kursziel wurde von 75,0 auf 73,7 Euro leicht nach unten korrigiert. Die Titel des Anlagenbauers kletterten bisher um 1 Prozent auf 48,60 Euro.

