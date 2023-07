Wiener Börse (Nachmittag) - ATX grenzt Gewinne nach EZB-Entscheid ein

Die Wiener Börse hat am Donnerstag am frühen Nachmittag weiter im Plus notiert, zuletzt aber etwas Federn gelassen. Die Europäischen Zentralbank (EZB) hat den Leitzins um 0,25 Punkte auf 4,25 Prozent erhöht, wie vor einigen Minuten bekannt wurde. Der ATX stieg bis kurz vor 14.30 Uhr um 0,36 Prozent auf 3.227,43 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte noch 0,23 Prozent auf 1.634,00 Zähler zu.

Im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation im Euroraum hat die EZB die Zinsen zum neunten Mal in Folge erhöht. Parken Banken Geld bei der EZB, erhalten sie dafür künftig 3,75 Prozent Zinsen, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.

Für Impulse sorgte auch die laufende Ergebnisberichtssaison. So stiegen Andritz-Aktien nach Meldung von Halbjahreszahlen um 1,8 Prozent. Das Konzernergebnis des steirischen Anlagenbauers lag mit 227 Mio. Euro fast 36 Prozent über dem Vorjahreswert, der Umsatz wuchs um 24 Prozent auf 4,1 Mrd. Euro. Das Unternehmen bestätigt zudem seine Prognose deutlicher Gewinn- und Umsatzzuwächse für das Gesamtjahr 2023. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Reaktion von soliden Ergebnissen. Andritz habe sowohl die Erste-Prognosen als auch die Markterwartungen übertroffen.

Der Konzern profitiere zudem von seiner starken Diversifizierung, was eine höhere Bewertung im Vergleich zu weniger breit aufgestellten Branchenkollegen wie etwa der finnischen Valmet rechtfertigen würde. Derzeit werde die Andritz-Aktie aber mit einem Bewertungsabschlag zu Valmet gehandelt, so die Analysten. Auch die Analysten der Baader-Bank sehen die Andritz-Aktie derzeit massiv unterbewertet und haben ihre Empfehlung "buy" in Reaktion auf die Zahlen bestätigt.

Die Aktien des Verbund gaben hingegen nach Zahlen um 1,2 Prozent nach. Der Stromkonzern hat seinen Nettogewinn im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 57,5 Prozent auf 1,287 Mrd. Euro gesteigert. Bis Juni profitierte das Unternehmen vor allem von der Entspannung auf den Energiemärkten und den deutlich sinkenden Großhandelspreisen für Gas und Strom. Laut den Erste-Analysten sind die Zahlen geringfügig schwächer als die Konsensus-Prognosen ausgefallen.

AMAG-Aktien verloren nach Zahlen 0,6 Prozent. Nach einem Rekordjahr 2022 sind die Erlöse und der Gewinn des Aluminiumkonzerns im ersten Halbjahr 2023 deutlich niedriger ausgefallen. Der Umsatz sank um 11,9 Prozent auf 796,4 Mio. Euro und der Gewinn nach Ertragssteuern brach um 34,9 Prozent auf 51 Mio. Euro ein.

Stark gesucht waren auch die Aktien von AT&S (plus 3,9 Prozent) und Wienerberger (plus 2,0 Prozent). Stark nach unten ging es mit RHI Magnesita. Die Aktie verloren nach den fulminanten Gewinnen vom Vortag 3,3 Prozent.

spo/spa

ISIN AT0000999982