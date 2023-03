Wiener Börse (Nachmittag) - ATX grenzt Minus auf 0,3 Prozent ein

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag die Verluste wieder etwas eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.15 Uhr mit einem Minus von 0,33 Prozent auf 3.172,94 Euro. Mit der Aussicht auf Kursgewinne an der Wall Street wurden die Abschläge europaweit eingedämmt. Am Vorabend hatte eine erneute Leitzinserhöhung durch die Fed noch merklich auf die Stimmung an den US-Börsen gedrückt.

Am heimischen Markt schmolzen auch die Verluste der schwergewichteten Banken etwas zusammen. Erste Group lagen im Verlauf nur mehr 0,7 Prozent im Minus. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,1 Prozent und die BAWAG-Papiere tendierten nach deutlich Verlaufsverlusten nun prozentuell unverändert.

Unter den weiteren Schwergewichten konnten Andritz um 1,8 Prozent zulegen. voestalpine schwächten sich um 1,3 Prozent ab und OMV-Titel fielen um 0,9 Prozent.

CA Immo tendierten nach Zahlenvorlage unverändert. Der Immobilienkonzern musste 2022 mit einem Konzernergebnis von 75,5 Mio. Euro ein Minus von 84 Prozent im Jahresvergleich verbuchen, dies sei vor allem bedingt durch das negative Bewertungsergebnis von minus 94,1 Mio. Euro. Die Mieterlöse stiegen um sechs Prozent auf 213,8 Mio. Euro. Die Analysten von der Erste Group bewerteten die Ergebnisse als im Rahmen der Erwartungen.

In Wien steht zudem der erste Handelstag von der Austriacard-Aktie im Fokus. Die Aktien starteten mit 13,70 Euro an die Wiener Börse und lagen im Nachmittagshandel dann bei 13,42 Euro. Der Vorstand der Gesellschaft hatte den Referenzpreis vor dem Börsengang mit 13,42 Euro je Aktie festgesetzt. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben zu den Anbietern von sicheren digitalen Technologie-und Zahlungslösungen in Europa und dem internationalen Raum. Eines der heimischen Vorzeigeprojekte des Unternehmens sei die Hauptvertragspartnerschaft für die Produktion der österreichischen Gesundheitskarte e-card.

ste/spa

ISIN AT0000999982