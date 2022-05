Wiener Börse (Nachmittag) - ATX hält an Gewinnen fest

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Verlauf ihre Zuwächse vom Vormittag gehalten. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 14 Uhr um 1,26 Prozent deutlich höher bei 3.138,93 Punkten. Der ATX Prime stieg um satte 1,14 Prozent auf 1.581,91 Zähler.

Laut Experten dürfte die Volatilität an den Märkten aufgrund des Ukraine-Konflikts, Energieengpässen und Konjunktursorgen in China hoch bleiben. Überdies lastet weiterhin der Druck steigender Zinsen auf Aktien, speziell im Techsektor.

Datenseitig waren Konjunkturschätzungen der EU-Kommission am Vormittag veröffentlicht worden. Die Brüsseler Behörde rechnet für 2022 mit einem Anstieg des österreichischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,9 Prozent, das sind um 0,4 Prozentpunkte weniger als bisher angenommen.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte seitens makroökonomischer Datenveröffentlichungen der Empire-State-Index im Fokus stehen. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Stimmungsbarometer aus dem Industriesektor für den US-Bundesstaat New York.

Gefragt waren bis zuletzt die Versorger-Aktien. Verbund (plus 3,9 Prozent) und EVN (plus 4,6 Prozent) führten die Liste der Gewinner im prime market Segment an. Dahinter waren voestalpine mit plus 2,5 Prozent und Do&Co mit plus 2,4 Prozent gut gesucht.

Klar schwächer zeigten sich Marinomed mit minus 5,5 Prozent. Porr und Kapsch TrafficCom gaben dahinter um 1,3 Prozent nach. Flughafen Wien sanken um 1,2 Prozent.

sto/ste

ISIN AT0000999982