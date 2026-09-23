ATX

6 911,80
-8,57
-0,12 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
23.09.2026 14:25:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Minus nach Rekordhoch

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch im Nachmittagshandel knapp in den Minusbereich gedreht, nachdem er sich im Frühhandel noch auf Rekordkurs befunden hatte. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.15 Uhr mit einem kleinen Abschlag von 0,08 Prozent bei 6.915 Punkten, nachdem er im Frühgeschäft noch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Einheiten überwunden hatte. Seit dem Jahresstart liegt er damit jedoch beachtliche fast 30 Prozent im Plus.

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben im Verlauf ebenfalls in die Verlustzone gewendet. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel teilweise wieder wettgemacht hatten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene unverändert eine sehr magere Meldungslage vor. Die AT&S-Aktie gab 1,2 Prozent ab. Am Vortag waren die Papiere des Leiterplattenherstellers in einem festen Technologiesektor noch um mehr als zehn Prozent hochgesprungen.

Unter den schwergewichteten Banken legten die Papiere der Raiffeisen Bank International um 2,4 Prozent zu. Erste Group verteuerten sich um 0,8 Prozent. Die Titel der BAWAG gaben hingegen 0,5 Prozent nach.

Im Baubereich rutschten die Porr-Titel um 7,5 Prozent tiefer. Strabag-Anteilsscheine bauten ein Minus in Höhe von 2,2 Prozent. Wienerberger schwächten sich um 2,9 Prozent ab.

ste/spa

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 911,09 -0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen