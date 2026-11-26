Trotz des Wintereinbruchs in Wien hat an der Börse am Donnerstag Tauwetter geherrscht. Im Fahrwasser der Erholung der US-Technologiewerte am Vorabend gewann der ATX am Nachmittag 2,24 Prozent auf 6.164 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der österreichische Leitindex seinen neunten Minustag in zehn Sitzungen verbucht und dabei erst knapp über der runden Marke von 6.000 Punkten Halt gemacht. Auch mit dem aktuellen Zuwachs sind die Vortagesverluste noch nicht zur Gänze aufgeholt.

Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls deutlich erholt. Am Mittwochabend hatte der technologielastige US-Index Nasdaq Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.

Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, könnte die weitere Sitzung auch hierzulande impulsarmer als zuletzt verlaufen. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft. Dabei konnten nur SBO von ihrem Zahlenwerk profitieren, die Aktien der übrigen genannten Unternehmen blieben entgegen dem positiven Markttrend wenig bewegt oder gaben sogar nach.

SBO sieht trotz eines massiven Gewinneinbruchs in den ersten neun Monaten die Wende geschafft. Für das kommende Geschäftsjahr 2027 rechnet Vorstandschef Klaus Mader mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum. Analysten lobten besonders die wachsende Dynamik beim Auftragseingang. Dies könnte für die kommenden Quartale auf eine stärkere Erholung als bisher erwartet hindeuten, schrieb Vladimira Urbankova von der Erste Group. Die Papiere des Ölfeldausrüsters erholten sich um 8,4 Prozent und waren damit Spitzenwert im prime market.

Dahinter erholten sich die Titel des Halbleiterzulieferers AT&S kräftig um 7,4 Prozent. Auch voestalpine legten mit plus 5,6 Prozent stärker zu als der Gesamtmarkt. Zusätzlich stützen dürfte hier eine Kaufempfehlung der Bank Oddo BHF. Deutlich erholt tendierten auch die für den Leitindex wichtigen Bankwerte.

VIG-Aktien traten als schwächster ATX-Wert auf der Stelle. Der Versicherer hatte verrechnete Prämien und Vorsteuergewinn gesteigert, getragen vor allem vom Geschäft in Osteuropa. Die im Oktober angehobene Jahresprognose bestätigte er. Die Ergebnisse seien wie erwartet solide ausgefallen, schrieb Erste-Analyst Thomas Unger.

Im Immobiliensektor legten CA Immo und UBM um bis zu ein Prozent zu. Analysten stuften die Zahlen der Immobilienkonzerne als neutral ein.

spa/sto

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