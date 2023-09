Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im verhaltenen Umfeld +0,5 %

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf weiter mit Zuwächsen präsentiert. Der ATX stand gegen 14.30 Uhr bei 3.195,16 Punkten, das entspricht einem Aufschlag von 0,50 Prozent. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,43 Prozent auf 1.616,43 Zähler.

Im europäischen Umfeld gestaltete sich der Handel am Nachmittag hingegen verhaltener. Für eine trübe Anlegerstimmung sorgten schwache Einkaufsmanagerindizes aus dem chinesischen Dienstleistungssektor, die die jüngsten Hoffnungen auf eine Besserung am Immobilienmarkt wieder in den Hintergrund rücken ließen. Die Anleger würden sich zudem sorgen, dass der Trend auch auf die bisher starken Dienstleister in Europa überschwappen könnte, erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Aus der Eurozone wurde unterdessen bekannt, dass die Erzeugerpreise im Juli weiter zurückgegangen sind. Dies war am Markt jedoch bereits erwartet worden. Am späteren Nachmittag stehen in den USA die US-Industrieaufträge des Monats Juli an. Nachdem in den USA am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war, sind am heutigen Dienstagnachmittag generell wieder stärkere Impulse von Übersee zu erwarten. Erste Indikatoren auf den US-Sitzungsauftakt lassen jedoch auch in New York ein verhaltenes Geschäft erwarten.

Bei den Einzelwerten blieb die Nachrichtenlage wie bereits zum Wochenauftakt dünn. Als größte Gewinner verbesserten sich Andritz um über drei Prozent. Unter den Schwergewichten im heimischen Leitindex wurden zudem bei der OMV (plus 0,8 Prozent) und der Erste Group (plus 0,5 Prozent) Zuwächse verzeichnet.

Aktien der Addiko Bank verloren am Nachmittag 0,4 Prozent. Das Geldhaus wäre von einer von Slowenien geplanten Banken-Sondersteuer in der Höhe von 0,2 Prozent der Bilanzsumme betroffen. Die Sondersteuer soll voraussichtlich im Rahmen eines Gesetzes zum Hochwasser-Wiederaufbau, das noch vorbereitet wird, eingeführt werden.

Die Papiere von SBO legten nach einer Bestätigung der Kaufempfehlung durch die Erste Group um 1,3 Prozent auf 53,70 Euro zu. Analystin Vladimira Urbankova senkte jedoch auch das Kursziel des Ölfeldausrüsters auf 82,50 Euro pro Aktie.

spa/mha

ISIN AT0000999982