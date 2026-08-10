Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf leicht im Minus

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag im Verlauf mit einem leichten Minus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX fiel am Nachmittag um 0,09 Prozent auf 6.646,53 Punkte. Der ATX Prime verlor 0,09 Prozent auf 3.274,90 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich mit leichten Zugewinnen.

Weiterhin gilt der Fokus der Anleger dem Iran-Krieg. Zwar hatten sowohl der Iran als auch die USA zuletzt von einer absehbaren Einigung zur Wiederaufnahme des freien Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz gesprochen. Allerdings gab es seit Kriegsbeginn schon etliche Kehrtwenden und die Gemengelage ist äußerst komplex. So bekräftigte der Iran am Montag einmal mehr, von Handelsschiffen Gebühren für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormuz zu erheben. Wie Außenamtssprecher Esmail Baghaei sagte, erarbeite der Iran gemeinsam mit dem Oman "Mechanismen zur Überwachung der Sicherheit, zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung der Kriminalität auf See". Für die maritimen Dienstleistungen für Schiffe würden entsprechende Gebühren und Entgelte erhoben. Der Streit um die Durchfahrtsrechte auf einer internationalen Schlüsselroute für Öl, Gas und Düngemittel gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Der Sentix-Konjunkturindikator brachte am Vormittag keine entscheidenden Impulse. Finanzmarktexperten schätzen die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver ein. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im August um 4,0 Punkte auf plus 0,9 Punkte zu, wie das Institut mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf minus 0,5 Punkte gerechnet. Insbesondere die Einschätzung der aktuellen Lage habe sich deutlich verbessert, heißt es in der Mitteilung. "Das Wachstum im zweiten Quartal fiel stärker als erwartet aus, gleichzeitig zeigen Industrieproduktion, Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen Erholungstendenzen", schreiben die Sentix-Experten.

Am Mittwoch veröffentlichen Do&Co sowie Wienerberger ihre Quartalszahlen. Nun wurde bekannt, dass Wienerberger-CEO Heimo Scheuch aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten wird. Die Aktien des Baustoffkonzerns verloren 1,66 Prozent. Do&Co gaben unterdessen um 0,24 Prozent ab.

Die schwer gewichteten Bankaktien stehen, wie schon am Freitag, im Zeichen von Gewinnmitnahmen. BAWAG verloren 1,09 Prozent. RBI sanken um 1,04 Prozent. Die Post-Aktie verlor am ATX-Ende 1,79 Prozent. Erste Group gaben um 0,08 Prozent nach.

Europaweit verzeichneten Technologiewerte Gewinne. Diesem Trend schloss sich AT&S mit einem kräftigen Plus von 4,60 Prozent an. CA Immo legten indes um 1,44 Prozent zu. Uniqa stiegen um 1,33 Prozent. Von leicht höheren Ölpreisen profitierten OMV (+1,27 Prozent) und SBO (+0,70 Prozent).

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