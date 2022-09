Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf mit Kursgewinnen

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin mit deutlichen Aufschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 14.45 Uhr um 1,28 Prozent auf 2.976,49 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime legte um 1,19 Prozent auf 1.500,99 Zähler zu. Rückenwind kam schon in der Früh von den guten Vorgaben an den US-Börsen und auch von den asiatischen Handelsplätzen. Auch die europäischen Börsen zeigten sich im bisherigen Verlauf freundlich.

In Wien dürfte weiterhin die historische EZB-Zinserhöhung vom Vortag nachwirken - die im ATX stark gewichteten Bankaktien profitierten wie schon am Donnerstag von den steigenden Zinsen. Raiffeisen Bank International kletterten um bisher 1,6 Prozent nach oben, Erste Group gewannen 1,4 Prozent und bei BAWAG ging es um 0,8 Prozent hoch. Am Donnerstag hatte die EZB Leitzins im Euroraum trotz wachsender Sorgen vor einem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent angehoben und deutete weitere Erhöhungen an.

"Eine allzu große Überraschung war die Zinserhöhung um 75 Basispunkten nicht. Die Mehrheit der Marktteilnehmer hatte damit gerechnet. Ein kleinerer Zinsschritt wäre eine böse Überraschung und angesichts der weiter steigenden Inflation ohne Wirkung gewesen", schreibt Christian Henke vom Broker IG.

Im weiteren Handelsverlauf steht das Sondertreffen der EU-Energieminister im Fokus. Dort werden die EU-Mitgliedstaaten "voraussichtlich über mögliche Sofortmaßnahmen zur Abfederung der hohen Energiepreise und zur weiteren Reduzierung der Einnahmen aus fossilen Brennstoffen an Russland beraten", schreibt die Unicredit.

Die Papiere des heimischen Versorgers Verbund drehten im Verlauf ins Plus und gewannen 0,3 Prozent. EVN stiegen 1,4 Prozent. Ölwerte gehörten ebenfalls zu den Verlaufsgewinnern. OMV verbesserten sich um 1,9 Prozent, Schoeller-Bleckmann kletterten um 0,8 Prozent.

Die Nachrichtenlage zu Einzelunternehmen blieb in Wien zum Wochenausklang insgesamt mager, größere Kursbewegungen gab es im Verlauf bei der Österreichischen Post zu sehen, deren Anteilsscheine um 3,2 Prozent anzogen sowie bei Marinomed (plus 3,6 Prozent). Auch voestalpine präsentierten sich stark - die Titel des Stahlkonzerns verteuerten sich um 2,3 Prozent.

Am Nachmittag stehen dann noch die Reden einiger Fed-Mitglieder am Plan. "Heute werden der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, der Gouverneur der Fed, Christopher Waller, und die Präsidentin der Kansas City Fed, Esther George, zu den Wirtschaftsaussichten sprechen. Dies sind die letzten geplanten Äußerungen von Fed-Vertretern, bevor morgen die Blackout-Periode des FOMC beginnt", so die Unicredit weiter.

kat/ste

ISIN AT0000999982