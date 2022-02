Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf nur mehr 0,3 % im Plus

Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag das Plus aus dem Frühhandel weiter eingegrenzt. Der ATX hielt gegen 14.40 Uhr nur mehr mit einem kleinen Aufschlag von 0,28 Prozent bei 3.949,48 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime notierte 0,19 Prozent im Plus bei 1.978,63 Zählern. Auch andere Börsen rutschten nach anfänglichen Gewinnen wieder auf die Kursniveau vom Vortag zurück.

Die Zeichen einer Entspannung in der Russland-Ukraine-Krise hatten den Märkten im Frühhandel etwas deutlichere Gewinne beschert. Russlands Truppen zogen sich laut Darstellung Moskaus teilweise von der Grenze etwas zurück. Im weiteren Tagesverlauf rückten dann aber wieder die Ängste vor hohen Inflationsraten und damit gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken in den Fokus.

So meldete das britische Statistikamt am Mittwoch den stärksten Preisauftrieb seit fast 30 Jahren. Mit Spannung erwartet wird vor diesem Hintergrund auch die am Abend anstehende Veröffentlichung des Protokolls der Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom 25. und 26. Jänner. Von dem Sitzungsprotokoll erhoffen sich Börsianer Signale für das wahrscheinliche Tempo der erwarteten Zinserhöhungen sowie Details über den möglichen Zeitpunkt, das Tempo und die Zusammensetzung des Bilanzabbaus, schreiben die Analysten der UniCredit.

Gut gesucht waren im Verlauf die beiden Ölwerte im prime market. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann stiegen um 4,20 Prozent. Titel des Öl- und Gaskonzerns OMV legten 1,56 Prozent zu. Die Ölpreise hatten sich etwas von ihren Vortagesverlusten erholt. Bei höherem Volumen notierten auch voestalpine und gewannen 2,26 Prozent.

Schwach zeigten sich hingegen die Bankwerte. Aktien der Raiffeisen Bank International waren mit einem Minus von 2,36 Prozent die größten Verlierer im prime market. Titel der Erste Group fielen um 1,22 Prozent. Sehr schwach zeigten sich auch AT&S und gaben 2,29 Prozent nach.

mik/ste

