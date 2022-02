Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf weiter im Minus

Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag weiterhin Verluste verzeichnet. Die anfänglichen Zugewinne gab der heimische Leitindex ATX infolge der europaweit schwachen Börsenstimmung im Laufe des Vormittags ab. Zuletzt stand der ATX gegen 14.30 Uhr mit einem Minus von 0,62 Prozent bei 3.892,63 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor ebenso 0,57 Prozent auf 1.951,07 Einheiten.

Marktteilnehmern zufolge lastet die Unsicherheit nach der gestrigen Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf den Kursen. Zwar hat die EZB den geldpolitischen Rahmen wie erwartet nicht verändert. Mit dem gleichzeitigen Verweis auf die weiterhin bestehenden Inflationsrisiken halten sich die Notenbanker jedoch für die nächste Ratssitzung alle Optionen offen.

Für Unsicherheit sorgten dabei vor allem Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der anschließenden Pressekonferenz. Lagarde sagte dabei, dass im geldpolitischen Rat durchweg Besorgnis wegen der Entwicklung der Inflation herrsche. Aus Sicht vieler Analysten lieferte die Notenbankvorsitzende damit klare Signale, dass die EZB ihre Geldpolitik auf absehbare Zeit straffen wird.

Zahlen vom US-Arbeitsmarkt fielen am Nachmittag etwas schwächer aus als erwartet. Zum Jahresauftakt lag die Arbeitslosenquote bei 4,0 Prozent. Experten hatten einen stagnierenden Wert von 3,9 Prozent erwartet. Die Märkte reagierten auf die Zahlen jedoch kaum.

Im ATX konnten die Papiere der OMV mit plus 2 Prozent einen Teil der gestrigen Verluste aufholen. Der Konzern profitierte dabei vor allem von den heutigen Preisaufschlägen am Ölmarkt. Gut gesucht waren wie auch gestern die Aktien des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC mit plus 3 Prozent.

Die Aktien der Post tendierten nach einem Analystenkommentar um ein Prozent schwächer bei 38 Euro. Die Experten der Erste Group bestätigten ihr Kursziel für die Post-Papiere bei 44 Euro. Zugleich stuften sie die Aktien von "Buy" auf "Accumulate" herab.

Die heimischen Bankenwerte tendierten mehrheitlich schwächer. Die Aktien der BAWAG präsentierten sich zuletzt prozentuell mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent, wobei die Titel zum Start noch um über 2 Prozent hinzugewonnen hatten. Bei den Anteilen der Erste Group stand gegen Mittag ein Minus von 0,8 Prozent und Raiffeisen Bank International gaben um 1,8 Prozent nach.

pma/kat

ISIN AT0000999982